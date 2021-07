Tất tần tật về dòng sản phẩm của Hush & Hush đang hot nhất hiên nay

Posted on

Đối với làn da đang bị lão hóa, tính năng dưới da suy yếu bởi da mất dần collagen và các hạt ẩm tự nhiên. Việc bình phục là điều rất khó nếu chỉ thực hiện skincare đơn thuần. Kết hợp với viên uống giúp bổ sung chất dinh dưỡng từ bên trong sẽ rút gọn thời gian bình phục cho da. John-goodman-blog giới thiệu dòng sản phẩm Hush & Hush đang “làm mưa làm gió” cho công cuộc chăm sóc vẻ đẹp toàn diện. Cùng theo dõi ngay dưới đây!

Dòng thành phẩm Hush & Hush của nhãn hiệu Image chăm sóc da

Thương hiệu Image dưỡng da kiêu hãnh với dòng dược mỹ phẩm đã được tìm hiểu chuyên sâu. Tất tật được thực hiện trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đạt chuẩn FDA. Và các sản phẩm của Image dưỡng da đều được sản sinh tại Mỹ với chất lượng rất tốt.

Dòng sản phẩm Hush & Hush là dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp trong hệ thống Image chăm sóc da. Dòng thành phẩm được vận dụng công thức độc nhất từ các thành phần đã được chọn lọc kỹ càng. Với mục đích trợ giúp cho cơ chế ngừa tự nhiên của tất cả cơ thể. Mỗi sản phẩm có trong dòng Hush & Hush đều là một “giải pháp” chăm sóc sức khỏe, cơ thể 1 cách toàn diện nhất.

Dr. Marc & Janna Ronert – Những người sáng lập của Image dưỡng da khẳng định rằng: “Tất cả các công thức của Hush & Hush đều phát huy khả năng bảo bọc và tái sinh tự nhiên của cơ thể với sự kết nối độc đáo của Clean Clinical Vitamins ™, từng loại thảo mộc và thực vật tự nhiên đã được khoa học chứng minh, chế tạo các dinh dưỡng cấp thiết cho trí não, cơ thể và tâm hồn. “

Dòng sản phẩm Hush & Hush đồ ăn cải biến sức khỏe cho làn da

1. Viên uống chống lão hóa Time Capsule

Cạnh bên các loại kem dưỡng, ngăn già hóa thì viên uống chính là khuynh hướng chăm sóc sắc đẹp được nhiều người tin cậy dùng. Trong đó, viên uống Hush & Hush Time Capsule với khả năng đẩy lùi nám, trẻ hóa da là một thành phẩm đáng để đầu tư cho làn da của chính bạn. Phương thức độc đáo được pha lẫn với các chất chống oxy hóa, axit amin và vitamin đã được kiểm duyệt lâm sàng có công năng ngừa sạm, nám, làm đầy vết nhăn, giúp da căng bóng, chống lại các dấu hiệu lão hóa.

2. Bột Protein thuần chay cung ứng Vitamin Plant Your Day

Bột protein chay Hush & Hush plant your day không chỉ là một loại bột protein chay thức bắt nguồn từ thực vật đã đánh thức các giác quan của bạn và làm sống lại thân thể bạn với hỗn tạp là nhiều loại đồ ăn, rau xanh, chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin được kiểm tra lâm sàng.

Bột protein hữu cơ thuần chay Hush & Hush plant your day với hơn 90 loại vitamin, khoáng chất, collagen và các dưỡng chất hết sức quan trọng chính là sự thay bằng trọn vẹn cho buổi ăn, phương thức cân đối độ pH cung ứng năng lượng dài lâu cho thân thể, đánh thức các giác quan của bạn và hồi sinh thân thể của bạn từ trong ra ngoài để khởi đầu ngày mới. Nuôi dưỡng thân thể của bạn, nuôi dưỡng tâm trí của bạn.

3. Viên uống giấc ngủ Hush & Hush Mind Your Mind

Viên uống trị liệu cải biến giấc ngủ sâu và giảm stress mind your mind được phối trộn 1 cách khoa học từ các hoạt chất chuyên trị chứng mất ngủ như Tryptophan, rễ cây Nữ Lang, lá cây Hương Nhu và Magnesium để xoa dịu tinh thần và thân thể, tạo tiền đề cho đêm yên lành ngủ say. Một viên Mind Your Mind trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề gây tác dụng phụ đau đầu, mỏi mệt vào sáng hôm sau.

4. Viên uống chống rụng tóc Hush & Hush Deeply Rooted

Ở mọi loại tuổi, cả nữ giới và nam giới đều đơn giản gặp phải trạng thái tóc mỏng yếu, gãy dễ rụng. Hiện trạng tóc gãy rụng quá nhiều chẳng những ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, mà mọi người sẽ phải đối diện với khả năng tóc mỏng manh, hói đầu và đây cũng là báo hiệu báo động về tình trạng sức khỏe thân thể.

Dòng viên uống chống rụng tóc và phục hồi tóc Hush & Hush Deeply Rooted vừa được thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng Image Skincare – Mỹ cho giới thiệu trên thị trường. Đây được xem là dòng sản phẩm dưỡng chất hàng ngày để kích thích tóc dài hơn, dày hơn và khỏe khoắn hơn.

5. Viên uống tránh nắng, bảo vệ da Hush & Hush Shield Up

Ánh nắng, khói bụi ô nhiễm và thói quen sinh hoạt không khoa học khiến hệ miễn dịch suy giảm. Điều này đã tạo điều kiện cho các tia cực tím làm hại tác động lên làn da của bạn. Phương pháp bổ sung dinh dưỡng từ bên trong cơ thể, sẽ giúp nhanh chóng cải thiện hệ miễn dịch. Viên uống chống nắng, bảo bọc da Image Shield Up với phương thức được thử nghiệm lâm sàng. Các chiết thực vật trong thành phẩm chứa các vitamin, chất chống oxy hóa hữu cơ và các chất thích nghi. Từ đó, phụ trợ miễn nhiễm và thúc đẩy chừng độ bảo bọc làn da tối ưu.

6. Viên uống da sáng, mờ nám Hush & Hush Skin Capsule Brighten+

Khi da chạm vào tia nắng thái dương, rối rắm nội tiết tố khiến làn da hiện ra những sạm, nám, đốm nâu không muốn. Để có làn da đều màu hơn, thành phẩm bổ trợ hoàn toàn tự nhiên viên uống sáng da, mờ nám Image Skin Capsule Brighten+.

Tách lấy từ yếu tố thực vật sạch phát huy công dụng giảm sự hiện diện của các báo hiệu lão hóa như sạm, nám, xỉn màu. Cùng lúc, với sự kết nối hoàn hảo của bộ phận làm da sáng tự nhiên. Vitamin C, Amlamax, Lutemax, Saberry và SkinAx2, hoạt động sâu nằm bên trong da mang lại làn da sáng hồng rạng rỡ.

7. Viên uống cải thiện cho da mụn Hush & Hush Skin Capsule Clear+

Viên uống dành cho da mụn Image Skin Capsule Clear+ sẽ mang đến cho bạn một làn da sạch mụn hơn bào giờ hết. Viên uống giúp cân đối da, chống lại vết thâm do mụn gây ra. Đặc biệt, nó còn giúp giảm dầu, thoáng lỗ chân lông. Từ đó, làn da đỏ, viêm được làm dịu mộ cách kết quả và cải thiện mụn trên một số vùng như mặt, ngực, lưng và nhiều hơn vậy nữa.

Viên Uống Chữa Mụn Skin Capsule Clear+ được tách từ các yếu tố chăm sóc sắc đẹp như củ uất kim, vitamin A,…giúp trị mụn và phòng ngừa mụn hiện ra trở lại nhờ viên uống chuyên trị mụn. Viên uống còn giúp tối ưu hóa, giảm sự tiết bã nhờn để bạn có một làn da căng mọng, khỏe và mịn mượt.

8. Viên uống tiếp nước, cấp ẩm cho da Hush & Hush Skin Capsule Hydrate+

Làn da rơi vào trạng thái thiếu ẩm chính là căn nguyên khiến da trông lợt lạt và thiếu sinh lực. Các thói quen sinh hoạt hàng ngày, tác hại của ô nhiễm khiến da trở nên khô, xù xì và kém sắc. Bạn có biết, phụ cận việc bôi kem giữ ẩm thì biện pháp bổ sung dưỡng chất từ phía trong cũng dần trở nên xu thế chăm sóc sắc đẹp. Viên uống cấp ẩm da khô, mất nước Image Skin Capsule Hydrate+ giúp hồi phục hàm lượng ceramides của da. Đồng thời, cải thiện nếp nhăn và tình trạng khô tróc chỉ sau 2 tuần.

Bài viết về dòng sản phẩm Hush & Hush. Với những điểm tốt vượt trội, khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng, chống lão hoá và phụ trợ chữa trị các vấn đề về da và cơ thể. Hy vọng với những chia sớt trên, bạn đã tìm được giải pháp nuôi nấng làn da khỏe hơn cùng nhãn hiệu Hush & Hush nhé.