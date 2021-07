Tất tần tật về kem trẻ hoá vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel

Posted on

Da quanh mắt là vùng da mỏng và nhạy cảm nhất trên thân thể, dưới lớp da là các mô không kết nối chặt chẽ nên dễ bị kéo co giãn. Khi cơ thể bị thiếu nước làm cho các mạch máu dưới vùng da nhạy cảm ở mắt sẽ bị sưng lên, quầng thâm quanh mắt. Phụ cận đó do hành trình lão hóa theo thời điểm nên sẽ tạo thành nên các vết nhăn, vết chân chim, tàn nhang, đồi mồi, da khô, sần sùi, mệt mỏi thiếu sinh lực. Vì vậy vùng da mắt mẫn cảm cần được chăm sóc và bảo bọc thường xuyên nhất để làm trẻ hóa vùng da mắt cho đôi mắt luôn được tươi. Sản phẩm kem trẻ hóa và tạo mới collagen vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel With ADT Technology sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.

Cùng tìm hiểu về sản phẩm kem trẻ hoá tái tạo vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye

Kem trẻ hóa và tái tạo collagen vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel With ADT Technology là gì?

Kem trẻ hóa và tạo mới collagen vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel được thiết kế nhất là cho vùng da mắt mẫn cảm, giúp nuôi dưỡng và làm trẻ hóa da ở vùng mắt, khơi dậy tái tạo tế bào và xóa rãnh nhăn cho đôi mắt luôn tươi.

Da quanh mắt là vùng da mỏng và mẫn cảm nhất trên thân thể. Khi cơ thể bị thiếu nước làm cho các mạch máu dưới vùng da mẫn cảm ở mắt sẽ bị sưng lên, thâm quầng quanh mắt. Phụ cận đó do quy trình lão hóa theo thời điểm nên sẽ tạo thành nên các vết nhăn, vết chân chim, tàn nhang, đồi mồi, khô da, sần sùi, mỏi mệt thiếu sức sống. Vậy nên vùng da mắt mẫn cảm cần được coi sóc và bảo bọc luôn nhất để làm trẻ hóa vùng da mắt cho đôi mắt luôn được tươi tắn.

Kem trẻ hóa và tái tạo collagen vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel với công nghệ tân tiến giúp làm giảm đáng kể sự xuất hiện của các vết nhăn, bọng mắt và quầng thâm cho vùng mắt mẫn cảm. Các bộ phận hoạt tính được đưa vào các lớp sâu hơn của da phê chuẩn công nghệ phân bổ skincare tân tiến IMAGE Skincare. Không chứa paraben. Được dựng xây bởi các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho thành quả cao nhất.

Thành phần chính trong sản phẩm này có gì?

Với công nghệ độc nhất của Image gắn kết với các thành phần chuyên biệt mang lại kết quả cao cho đôi mắt của bạn.

Atelocollagen: Một loại protein từ collagen biển, giúp cung ứng độ ẩm, làm đầy và dưỡng ẩm cho da

Palmitoyl Tripeptide-5: được làm nên từ các chuỗi acid amin. Chất này có năng lực thâm nhập vào sâu nằm bên trong da, đến tận lớp mô dưới da giúp khơi dậy sản xuất collagen và trợ giúp dưỡng nuôi các mô phát triển khỏe khoắn. Hoạt chất này không chỉ có công dụng tăng tốc độ kết hợp collagen mà các tìm hiểu lúc đầu còn chỉ ra Palmitoyl Tripeptide-5 có năng lực thu được tín hiệu từ các tế bào da, giúp ngăn chặn kịp lúc các chất độc có hại thâm nhập vào sâu nằm bên trong. Hơn nữa, chất này còn có cơ chế di chuyển rất nhất là. Chúng sẽ mô phỏng cơ chế giao tế, phát tín hiệu tự nhiên của thân thể để vận hành các tế bào. Tín hiệu này sẽ giúp kịp lúc xóa bỏ các độc tố đang thâm nhập vào da và vô hiệu hóa chúng.

Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract: Tách từ tế bào gốc thực vật giúp tăng tuổi thọ của tế bào, đẩy lùi lão hóa theo thời điểm

Công dụng của sản phẩm này đem đến sẽ khiến bạn bất ngờ

– Tích cực dưỡng nuôi và hồi phục làn da quanh mắt.

– Kích thích tạo mới tế bào, giảm sự có mặt của vết nhăn, quầng thâm, bọng mắt…trả lại làn da vùng mắt căng mịn, tươi tắn rực rỡ.

– Giảm vết nhăn, bọng mắt, thâm quầng trên da mặt cực kỳ kết quả.

– Cung cấp độ ẩm cấp thiết để duy trì làn da mềm mượt tự nhiên.

– Khơi dậy tế bào, nuôi nấng và làm trẻ hóa da vùng mắt kết quả.

– Đem lại làn da căng mượt, rắn chắc và trẻ trung rực rỡ.

Hướng dẫn sử dùng sản phẩm cách hiệu quả nhất

Sản phẩm chỉ dùng với những ai có làn da vùng mắt già hóa. Vùng mắt hiện ra thâm quầng, bọng mắt, nếp nhăn…Da ngả màu, chùng nhão kém rắn chắc.

Bước 1: Rửa sạch da vùng mắt.

Bước 2: Lấy 1 lượng gel vừa phải (bằng hạt đỗ) thoa vào vùng dưới mắt, bên ngoài góc mắt và dưới xương chân mày.

Bước 3: Kết nối xoa bóp nhẹ nhõm xung quanh vùng mắt để chất dinh dưỡng thẩm thấu đều và sâu vào da.

Sử dụng điều độ mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối.

Thông qua bài viết này chúng tôi đã gửi đến các bạn sản phẩm kem trẻ hóa và tạo mới collagen vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel. Mong rằng những thông tin đó sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình chăm sóc da của mình.