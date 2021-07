Tất tần tật về kem khôi phục và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme

Muốn quay trở lại thời thanh xuân là điều mà tất cả chị em phụ nữ luôn mong muốn. Nhưng điều đó là không thể thời gian đã qua thì không quay lại được. Nhưng chúng tôi có một sản phẩm sẽ giúp làn da của bạn quay trở lại thời thanh xuân đó chính là kem phục hồi và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme With ADT Technology.

Cùng tìm hiểu về kem khôi phục và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme có gì nổi trội?

Làn da lão hóa vì rất nhiều nguyên nhân và phái đẹp luôn tìm mọi cách để ngăn ngừa và làm chậm quá trình này để níu giữ thanh xuân. Và kem phục hồi và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme chính là giải pháp hoàn hảo cho làn da bắt đầu có dấu hiệu hay đang lão hóa với nếp nhăn, nám sạm, khô ráp… Image MD Restoring Youth Repair Crème đẩy các hoạt chất chống lão hóa nồng độ cao bằng công nghệ ADT sẽ khôi phục nhanh chóng tổn thương, cải thiện độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn cho làn da luôn săn chắn, tươi trẻ tự nhiên. Sản phẩm còn cung cấp độ ẩm cho làn da tươi sáng và khỏe mạnh từ phía trong.

Kem phục hồi và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme là gì?

Kem khôi phục và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Crème With ADT Technology TM chứa bộ phận chính là retinol, axit glycolic và vitamin C làm thêm vào kết nối dưới da, khôi phục lại tính đàn hồi giúp cho bề mặt da dần căng mướt, tươi trẻ, rắn chắc và rực rỡ chỉ sau một thời gian sử dụng.

Với cơ chế loại bỏ lớp sừng hóa, retinol giúp mặt ngoài da trở nên thoáng đãng, tạo điều kiện thúc đẩy sinh sản tế bào mới thay thế tế bào chết ở da. Qua đó, sản phẩm sẽ xóa bỏ dần vùng da khô ráp, không đều màu, nuôi nấng làn da mịn mướt và trở nên sáng tươi.

Các bộ phận hoạt tính được đưa vào các lớp sâu hơn của da thông qua công nghệ phân phối chăm da tiên tiến IMAGE Chăm sóc da. Không chứa paraben. Được dựng xây bởi các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ nhằm mang lại thành tựu cao nhất.

Thành phần trong sản phẩm này có gì?

Retinol: Là một dẫn xuất của vitamin A nên Retinol được đánh giá là hoạt chất mỹ phẩm và hiện diện trong các thành phẩm chăm da dạng không kê toa. Retinol vận động giống như một bộ phận kết nối tế bào, dung hòa các gốc tự do phía trong da. Nghĩa là chất này sẽ tác động đến các tế bào khác của làn da, thẩm thấu vào da và tăng hành trình tái sinh tế bào, khơi dậy sản sinh collagen cũng như hỗ trợ chữa mụn và kháng khuẩn, từ đó mang lại làn da tươi tắn.

Axit glycolic: thường được dùng để làm trẻ hóa da, phòng ngừa và chữa trị mụn trứng cá và chống lão hóa. Axit glycolic thuộc nhóm AHA, là yếu tố có nhiều trong nhiều loại trái cây (đặc biệt nhất là trong mía). Vì axit glycolic được chiết xuất từ mía nên nó được coi như một sản phẩm. Axit glycolic thoa lên da để dưỡng ẩm cho da, xóa bỏ tế bào da chết, điều trị mụn trứng cá, làm mờ sẹo do mụn, làm rắn chắc và mịn da.

Vitamin C: Dù tồn tại dưới bất kỳ dạng nào vitamin C cũng hình thành sự bảo vệ cho làn da chống đối sự hủy hoại của các gốc tự do đến từ các nguyên do đến từ các yếu tố môi trường như: sự tác động của tia nắng mặt trời, sự ô nhiễm không khí và oxy hóa. Và Vitamin C có thể giúp ngăn chặn hành trình này. Giảm sự xuất hiện các đốm nâu, nám, tàn nhang, ăng cường sinh sản collagen, giảm dị ứng, kích ứng, xóa mờ các vết thâm, vết đỏ ửng bằng cách kích thích khả năng tự làm liền vết thương của làn da và thêm vào công dụng của sunscreen và giúp da tăng khả năng chống tia uva/uvb.

Công dụng của kem khôi phục và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme

Công nghệ độc nhất ADT (Advanced Delivery Technology) có nghĩa là: công nghệ giúp phân phối dưỡng chất đâm xuyên qua các tầng tế bào sừng, lớp thượng bì, trung bì, sau cùng tiếp cận được lớp hạ bì. Theo đó, dinh dưỡng được bao bọc bằng quả cầu ribosome đi đâm qua các lớp da. Bây giờ, chất béo trong da sẽ hòa tan với lớp ngoài của kemphere để chất dinh dưỡng được tự do và đi thẳng vào da. Cơ chế này làm hiệu suất dinh dưỡng thẩm thấu vào da cao hơn gấp 20 lần.

Bằng việc sử dụng công nghệ ADT đã giúp thành phẩm có những công dụng lợi ích như:

Giảm xuất hiện các vết nhăn, vết nhăn.

Mau chóng bình phục những thương tổn trong cấu trúc da.

Loại bỏ các da chết dưới da để tái sinh tế bào mới, chăm sóc da tươi, khỏe mạnh hơn.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống các báo hiệu lão hóa sớm.

Trẻ hóa da kết quả.

Tương trợ dưỡng trắng da, cải biến làn da mịn sáng tự nhiên.

Mang lại bề mặt da săn chắc, căng sáng, mịn và tươi trẻ đến bất ngờ

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả

Bước 1: Rửa mặt sạch sau đó lau khô bằng khăn mềm

Bước 2: Lấy một lượng nhỏ kem ra lòng đôi bàn tay, làm nóng kem bằng cách chà hai lòng bàn tay lại với nhau, nhẹ nhàng và đều.

Bước 3: Đưa kem lên mặt và xoa nhẹ đều khắp mặt

Bước 4: Sử dụng mỗi ban đêm

Vừa rồi là toàn bộ thông tin về Kem khôi phục và trẻ hóa da Image MD Restoring Youth Repair Creme. Mong rằng những thông tin này sẽ làm bạn hiểu thêm về sản phẩm này.