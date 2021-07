[Review] Kem ​​dưỡng ẩm giảm thâm vùng mắt Image Ormedic Balancing Eye Lift Gel

Do thiếu ngủ: Đây là nguyên nhân số một khiến cho mắt bị quầng thâm. Bởi vì, không ngủ đủ giấc, thức khức khuya đều đặn làm máu không được lưu thông, thiếu ôxy, da không được cung cấp đủ dinh dưỡng, từ đó tạo thành vùng da quầng thâm ở dưới mắt và lâu dần gây ra rãnh nhăn.

Do di truyền: Theo thành quả của các cuộc tìm hiểu cho biết, có rất nhiều người làn da dưới mắt mỏng hay có nhiều các mạch máu nhỏ, sự phân chia melanin quá nhiều là do di truyền của mẹ cha.

Do thân thể thiếu nước: Khi thân thể thiếu nước, các mạch máu dưới vùng da mẫn cảm ở mắt sẽ bị sưng lên, gây ra bọng mắt và thâm.

Do ra nắng nhiều: Tia tử ngoại của có trong tia nắng mặt trời sẽ kích ứng các hắc sắc tố melamine dưới da tăng cao.

Do lạm dụng nhiều chất kích thích: Lạm dụng nhiều thuốc lá, rượu bia, cafe khiến các mạch máu bị co lại, làm máu kém lưu thông, làm ra vết nhăn và quầng thâm ở dưới mắt.

Do ăn uống dưỡng chất: Chế độ ẩm thực nghèo nàn, ít uống nước thân thể sẽ phản ứng và điều đó được biểu hiện thâm ở vùng da mắt.

Do bị bệnh: Một nguyên do nữa khiến bạn bị mắt thâm quầng đó là bị các bệnh về gan, tim, thận, tuyến giáp và một số cơ quan khác. Vì nên, nếu da không bị thương tổn bởi các nguyên tố trên thì bạn nên đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám.

Do mắc bệnh tương quan đến dị ứng, vượt trội là viêm mũi dị ứng: Cứ 10 người bị viêm mũi mẫn cảm thì 9 người bị quầng thâm ở mắt. Viêm mũi kích ứng sẽ đem đến khu vực tuần hoàn chung quanh mắt và mũi bị sưng và phù, sau đó sẽ làm cho tuần hoàn máu bị tồn đọng và làm cho màu của mắt thâm quầng càng đậm thêm. Đây cũng là một phần của căn nguyên vì sao kem làm trắng da chẳng thể xử lý các sự việc về thâm mắt vì đa phần nguyên nhân của nó là do vì tuần hoàn máu chứ không phải là do sắc tố.