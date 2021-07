Xin giới thiệu son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex

Posted on

Một trong những điểm nổi bật và gợi cảm nhất trên khuôn mặt của phụ nữ chính là bờ môi. Chiếm hữu một làn môi bóng căng, gợi cảm sẽ giúp cho chúng ta tự tin trong giao tế hàng ngày hơn và tạo vẻ hài hòa giữa các bộ phận khác trên khuôn mặt. Tuy thế, trạng thái chung của phụ nữ ngày nay là bờ môi càng ngày càng ngả màu, nhợt nhạt và thiếu sinh lực. Vì để xử lý tình trạng này giúp các chị em thì chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex.

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng khô môi

Môi khô là trạng thái phổ biến diễn ra ở hầu hết mọi người tại một khoảng thời gian nào đó. Làn da môi của chúng ta vừa mỏng vừa không chứa tuyến dầu như phần còn lại của làn da, nên môi đặc biệt dễ bị khô tróc. Một số nguyên nhân gây khô môi gặp thường xuyên bao gồm:

– Do thời tiết: Môi thiếu độ ẩm sẽ dẫn tới nứt nẻ. Thiếu độ ẩm có khả năng do thời tiết khô hanh vào mùa lạnh. Phơi mặt dưới tia nắng quá lâu vào mùa hạ cũng gây môi khô.

– Quen thói liếm môi: Nước bọt từ lưỡi có khả năng rửa trôi độ ẩm trên môi, khiến môi càng liếm càng khô.

– Do bạn đang uống thuốc trị bệnh đem đến công năng phụ là môi bị khô. Một số loại thuốc và thức ăn tính năng có thể gây khô môi gồm có: viên uống bổ sung vitamin A, thuốc chứa retinoids (Retin-A, Differin), lithium (trị rối loạn lưỡng cực), thuốc hóa trị, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng histamin, nhiều loại kem chữa mụn chứa salicylic acid và benzoyl peroxide.

– Người có làn da khô thì cũng dễ bị khô môi.

– Người đều đặn bị mất nước, ít uống nước hoặc suy dinh dưỡng cũng dễ bị khô môi.

– Nguyên do gây khô môi do viêm môi: Một vài người có thể bị khô môi nặng nề hơn những người khác, ngay bây giờ có thể họ đã bị viêm môi (cheilitis). Viêm môi xảy đến do nhiễm khuẩn, khiến khóe môi nứt nẻ, đau rát, tróc và rỉ máu.

– Nấm môi: Nếu bạn chảy dãi khi ngủ hoặc bị móm (tức hàm dưới quá xa so với hàm trên) thì môi bạn rất dễ bị nhiễm nấm, dẫn tới quanh miệng khô và bong tróc.

Cùng chúng tôi tìm hiểu về son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex là gì và công năng của sản phẩm

Son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex là gì?

Son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex được nhận xét là dòng son môi chiết xuất từ thiên nhiên an toàn, lành được Hiệp hội Hữu cơ Mỹ USDA (NOP) chứng nhận đạt các quy chuẩn cấp cao, không chứa hoá chất làm hại cho môi. Bằng việc tăng cường cung cấp các thành phần dinh dưỡng có nguồn cội thực vật hữu cơ, sản phẩm son dưỡng môi này sẽ khơi dậy sản sinh collagen giúp làm mềm và cấp ẩm hiệu quả. Bên cạnh đó, bộ phận palmitoyl oligopeptide còn giúp làn môi mềm mại, mịn mượt, xóa bỏ nếp nhăn trên mặt ngoài, cho môi căng mọng đầy đủ.

Không dừng lại ở đó, son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex còn hỗ trợ làm sáng màu môi, cải biến hiện trạng môi thâm tối màu do lạm dụng mỹ phẩm. Thành phẩm được các chuyên gia khuyên sử dụng cho làn môi từng phun xăm, tiêm chất làm đầy, làn môi bị khô, kích ứng…

Những thành phần chính có trong sản phẩm

– Vitamin E kích trình sinh sản collagen và elastin để thắt chặt kết cấu da môi, giúp đôi môi săn chắc và đàn hồi để là phẳng nhanh các vết nhăn trên môi, trả lại bờ môi căng mọng đầy gợi cảm.

– Biopeptide CL, giúp khơi dậy tăng sinh sản collagen để tạo độ săn chắc và căng bóng cho làn môi, giảm nhanh các nếp nhăn ở khóe môi, tạo cho môi vẻ đầy đặn cuốn hút.

– Palmitoyl oligopeptide từ son dưỡng có khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu để đánh thức làn môi mịn màng, mịn mướt và căng bóng để loại bỏ vết nhăn trên mặt ngoài.

– Chiết xuất từ quả bơ từ bộ phận son dưỡng có chứa nhiều vitamin E, vitamin A, axit béo… giúp chống lại quá trình oxy hóa để chống già hóa da môi, ngừa thâm xỉn màu môi, chống rãnh nhăn môi.

Một vài công dụng của thành phẩm đem đến cho bạn

Son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex là trở thủ đắc lực cho các cô nàng phụ nữ, đem lại một làn môi đẹp, mềm mịn và gợi cảm, giúp bước trang diểm của phụ nữ trở nên giản đơn hơn. Đây là dòng sản phẩm của Image Dưỡng da thuộc Thương hiệu mỹ phẩm lớn của Mỹ được lập nên vào năm 2003 bởi Janna M.Ronert. Sản phẩm được tách lấy từ thiên nhiên, hòa nhã với môi trường và đã được Hội liên hiệp hữu cơ Hoa Kỳ USDA chứng nhật đạt quy chuẩn cao, không chứa các hóa chất gây kích ứng có khả năng làm hại cho da môi, giúp cho làn môi mịn sáng, bóng căng. Sản phẩm này sẽ mang đến một vài công năng chính như:

– Cung cấp độ ẩm cho môi, giúp môi không bị khô hay nứt nẻ

– Loại bỏ lớp da chết của môi cho làn môi luôn được căng bóng

– Giúp kháng khuẩn, bảo vệ môi tốt nhất

– Trợ giúp bảo bọc môi khỏi những ảnh hưởng từ ở ngoài và giảm thâm cho môi hiệu quả

– Làm đầy những vết rạn nứt trên môi

Bài viết trên chúng tôi đã tổng toàn bộ thông tin về son dưỡng môi Image Ormedic Lip Enhancement Complex và những lý do khiến môi của bạn bị khô.