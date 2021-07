Sự thật đằng sau kem chống nắng Image Skincare Prevention nhập khẩu

Posted on

Image Skincare Prevention được yêu thích trong cộng đồng dưỡng da. Bởi nó không chỉ giúp bảo bọc da khỏi tác hại của tia uv mà còn ngăn ngừa tổn hao, chống lão hóa và nuôi nấng làn da trẻ khỏe, mịn mướt.

Công dụng nổi bật của dòng sản phẩm Image Skincare Prevention

Năng lực bảo vệ

Dòng này sử dụng chỉ có một kẽm oxit là hoạt chất tránh nắng. ZnO là hoạt chất vật lý tiêu biểu với năng lực bảo vệ đều nhau trên toàn dải sóng (cả UVA và UVB). Hơn nữa, chất này có công dụng kháng viêm nên rất tốt cho những bạn da bị mụn, nhạy cảm.

ZnO sử dụng với nồng độ 18%. Nói chung, đây là nồng độ khá phù hợp nếu chỉ dùng hoạt chất vật lý trong thành phẩm.

Dòng này có chỉ số che nắng trung bình (SPF30). Do vậy, mình thấy sản phẩm này chỉ hợp với những bạn đi học, đi làm văn phòng, ít đụng chạm trực tiếp với ánh thái dương. Nếu bạn muốn tìm sản phẩm có chỉ số cao hơn thì có khả năng lướt nhanh xuống dòng Image Daily Ultimate với chỉ số SPF50.

Khả năng chống UV

UV Filter: Kẽm Oxit 9%, Octinoxate 7.5%

Dễ dàng nhận thấy đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học khi nhìn vào màng lọc. Nồng độ ZnO giảm còn 9% so với các dòng trước đó. Tuy thế, dòng này gắn kết thêm 7.5% Octinoxate. Octinoxate là hoạt chất chống UVB thường xuyên, nằm trong top những hoạt chất chống UVB tối ưu nhất trên thị trường.

Giống dòng trên, dòng này có chỉ số tránh nắng thấp (SPF32). Bởi vậy, mình thấy thành phẩm này chỉ hợp với những bạn đi học, đi làm văn phòng, ít chạm trực tiếp với ánh mặt trời. Nếu bạn muốn tìm sản phẩm có chỉ số cao hơn thì có thể nghĩ đến Image Daily Ultimate với chỉ số SPF50.

Thành phần cốt yếu của sản phẩm

9% Kẽm oxit: Có khả năng tránh nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tác nhân gây ung thư da. Giảm hiện trạng viêm, dị ứng da, ngăn chặn sự tích hợp bã nhờn, hạn chế sinh mụn.

7.5% Octinoxate: Khả năng hấp thụ tia cực tím vượt trội và ngăn ngừa các gốc tự do phát triển cho tế bào da luôn khỏe mạnh.

Hạt nho: Chống oxy hóa cực mạnh, ngăn ngừa quá trình lão hóa, rãnh nhăn. Nó còn có tính kháng viêm, ngăn ngừa dị ứng, giảm mụn trứng cá và duy trì độ ẩm quan trọng cho làn da.

Photosomes: Yếu tố này còn có tác dụng che nắng hiệu quả, sửa chữa những kết quả do tia nắng thái dương làm ra. Ngoài ra nó còn có hàm lượng protein sống và enzyme dồi dào, giúp dưỡng nuôi các tế bào da khỏe mạnh hơn.

Bv-osc (vitamin C): Chống oxy hóa, tăng khả năng bảo vệ da trước tia nắng thái dương. Làm mờ thâm mụn, giữ làn da tươi tỉnh, rạng ngời và tăng sức đề kháng khôi phục làn da bị thương tổn.

Camellia sinensis: Chiết xuất từ lá trà xanh có năng lực chống oxy hóa hiệu quả. Phụ cận đó còn ngừa viêm và làm dịu da.

Thành phần chi tiết: Water, 9% kẽm oxit, 7.5% octinoxate, 5% octisalate, BV-OSC (vitamin C), photosomes, roxisomes, thiothanie, camellia sinensis, glycerin, capric triglyceride, cyclopentasiloxane, polyacrylate-13, phenoxyethanol, lecithin, natri clorua, xanthan gum, polysorbate 20, citrus aurantium dulcis…

Cách dùng Image Skincare Prevention hiệu quả nhất

Thực hiện theo đúng hướng dẫn để đảm bảo làn da được bảo vệ an toàn trước mọi tác hại từ ánh nắng mặt trời, tia IR, ánh sáng xanh hay các tác động khác từ môi trường bên ngoài.

Làm sạch da với sữa rửa mặt Image thích hợp.

Lấy lượng kem vừa phải cho mặt và cổ (khoảng ¼ teaspoon).

Bôi đều và xoa bóp nhẹ nhõm, vỗ nhẹ cho các dinh dưỡng thẩm thấu bên trong da.

Nên xoa kem khoảng 15-30 phút trước lúc ra ngoài để sunscreen phát huy công dụng cao nhất.

Các bạn nhớ thoa lại kem sau 2 giờ hoặc sau khi rửa mặt hay ra mồ hôi nhiều.

Đánh giá của người sử dụng

Chị Ngọc Anh (Quận 3, Tp.HCM): “Ưng ngay từ cái nhìn trước tiên, thiết kế tông màu trắng vàng nhìn rất trẻ trung, cá tính. Xài thử thôi mà ghiền mất rồi. Kết cấu kem rất mịn và dạng lỏng, có mùi thơm nhẹ thoải mái lắm. Thoa lên da là thấm liền, không bết rít hay kích ứng gì cả.”

Chị N.T.N.A (Cầu Giấy, Hà Nội): “Mình xài mấy tuýp rồi ok hết sức!!! Vùng chữ T của mình bớt tiết nhờn hẳn, mấy vùng da khác thì ko còn khô như trước. Sunscreen này ẩm vừa phải. Bôi lên da không bị khô căng hay sinh mụn gì luôn.”

Chị Ngọc Yến (Quận 5, Tp.HCM): “Lúc đầu chỉ mua tuýp 7.4g sử dụng thử cho chuyến du lịch Vũng Tàu cùng gia đình. Xài thử quá ok luôn nên mình đã mua fullsize 91g. Em này chống nắng quá ok luôn, giăng nắng vài ngày mà vẫn không sạm da. Chịu thương chịu khó sau 2 tiếng bôi lại 1 lần cho chắc là ok. Nhất là lúc bôi ko hề có vệt trắng mà kem thấm đều lên da, nâng tone vô cùng tự nhiên.”