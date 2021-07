Tất tần tật về top 6 sản phẩm image the max được dùng nhiều hiện nay

Posted on

Với tinh chất trẻ hóa da 3 tác dụng Image Chăm sóc da image the max, những lo lắng về làn da lão hóa của chị em sẽ biến tan, giúp biến chuyển các rãnh nhăn cùng lúc sinh trưởng Collagen và Elastin giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn. Đem lại một làn da trắng hồng rực rỡ và đầy tươi tắn.

Điểm tốt nổi trội của dòng thành phẩm Image The Max

The Max là dòng thành phẩm ngừa lão hóa cho da mẫn cảm của thương hiệu Image Dưỡng da đến từ Mỹ. Tuy thế, dòng mỹ phẩm này vì sao lại được dùng bát ngát trên toàn thế giới vẫn luôn là chủ đề khiến nhiều người tò mò.

Công năng chính

Ngừa lão hóa da.

Làm mờ nếp nhăn và đốm nâu.

Cải thiện các vết sạm trên mặt ngoài da.

Cấp ẩm cho vùng da mềm mại.

Chống các gốc tự do.

Bình phục DNA cho vùng da bị tổn hao.

Bổ sung Collagen và Elastin cho vùng da rắn chắc hơn.

Tăng cường khả năng đàn hồi.

Chăm sóc da từ sâu bên trong

Hồi phục da sau peel, laser hay da bị phỏng nắng.

Thành phẩn chính có trong serum chống già hóa Image The MAX.

Beryl Cosmetics sẽ chia sẻ cho các bạn biết những yếu tố chính đi kèm với những công năng nổi bậc trong thành phẩm, có thể đổi thay làn da của bạn như sau:

Argireline: Là một hoạt chất chống già hóa được biết được bao la trong lĩnh vực mỹ phẩm. Chúng có khả năng ngừa quá trình già hóa; phai mờ các vết nhăn, vết chân chim nhanh và hiệu quả; tăng thêm sự liên kết giữa các mạch trong mạng lưới tế bào mô da thêm bền lâu, qua đó làn da săn chắc đàn hồi hơn.

Các chuỗi peptide: Thúc đẩy quá trình thảo luận chất; sản sinh nguồn collagen tự nhiên thiết yếu nuôi dưỡng làn da luôn trắng mịn, tươi, tràn đầy năng lượng.

TBG từ táo: Chứa các vitamin khoáng chất chống đối quá trình oxi hóa mạnh, bình phục tổn hại; xóa bỏ các gốc tự do, tăng cường sức đề kháng tế bào, qua đó đẩy mạnh sức khỏe cho làn da.

Photosomes và Roxisomes.

Top 6 dòng sản phẩm The Max ăn khách hiện tại

The Max mang trong mình những ưu thế nổi bật và độ hiền lành cao nên ngày càng được phái đẹp tin cậy sử dụng. Thực tiễn, The Max hay bất kể dòng sản phẩm nào của Image Skincare đều được các chuyên gia da liễu, clinic, spa… sử dụng trong các liệu trình chữa trị và skincare. Trong đó, riêng dòng sản phẩm The Max có 6 thành phẩm được người sử dụng tin cậy dùng.

1 Sữa rửa mặt khôi phục da Image The Max Stem Cell Facial Cleanser

Ngoài năng lực rửa sạch da nổi bật thành phẩm còn cung cấp dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và bình phục tế bào da hư hao chóng vánh.

Bộ phận nổi bật:

Chiết xuất chính từ tế bào gốc thực vật cùng chiết tự nhiên. Dưỡng nuôi, bảo bọc và phục hồi làn da mịn màng, sạch thoáng và ngừa già hóa da hiệu quả.

Argireline là 1 dạng peptide: Kiềm chế hình thành catecholamine và cản phá sự hình thành các nếp nhăn.

Tế bào gốc từ táo: Axit ursolic trong táo giúp giảm rõ rệt hiện trạng yếu cơ và teo cơ do tuổi già.

Hoa nhung tuyết: Có khả năng chống sự lão hóa tự nhiên làm ra bởi tia uv.

Photosomes: Có công dụng dưỡng ẩm và bình phục làn da khô ráp, cân đối độ pH của da.

Công năng chính:

Nhẹ nhàng lấy sạch bụi bặm, dầu nhờn, lớp make up giúp da thoáng đãng, lỗ chân lông không ùn tắc, từ đó ngăn ngừa viêm mụn kết quả.

Cân đối độ pH, giữ ẩm cho da giúp tiết chế sự khô tróc, giữ da mềm mại, căng mịn.

Cung cấpdinh dưỡng chống già hóa da phòng ngừanếp nhănhiệu quả.

Kích thíchsản sinh collagen và elastin giúp giữ độ đàn hồi, săn chắc của da.

Bảo vệ và khôi phục làn da bị tổn thương do ảnh hưởng từ nằm ngoài như ô nhiễm, ánh nắngthái dương.

2. Kem trẻ hóa da The Max Stem Cell Crème

The Max Stem Cell Creme là loại kem dưỡng thêm vào độ ẩm và chất dinh dưỡng cho làn da khô sần, tối màu, bong tróc, dị ứng sáng khỏe tự nhiên bất chấp độ tuổi.

Thành phần nổi trội:

Argireline: Kìm hãm tạo thành catecholamine và cản phá sự tạo thành các nếp nhăn.

Tế bào gốc từ táo và hoa tuyết nhung: Giảm bớt hiện trạng da chùng nhão, nếp nhăn và ngừa dầu hiệu lão hóa hiện ra.

Photosomes: Bảo bọc da trước tác động xấu và sửa chữa tế bào.

Roxisomes: Chất chống oxy hóa mạnh đem đến kết quả ngừa lão hóa, dưỡng ẩm vô cùng hiệu quả.

Công năng chính:

Sự kết hợp các chuỗi peptide và argirilene, Creme The Max mau chóng mang lại sự biến chuyển các vết nhăn cùng một lúc tăng sinh collagen và elastin giúp da săn chắc, đàn hồi hơn.

Thêm nữa là công nghệ ứng dụng tế bào gốc từ táo gắn kết với tế bào gốc hoa nhung tuyết giúp dưỡng nuôi và hồi phục các sợi DNA, khơi dậy tế bào gốc sẵn có của da phát triển tương tự bảo vệ nó khỏi nguy hại của môi trường nằm ngoài.

Trong sản phẩm chứa nhiều yếu tố cấp ẩm và chống già hóa giúp nuôi nấng làn da khô trở nên mềm mướt và sáng khỏe hơn.

3. Tinh chất trẻ hóa da Image The Max Stem Cell Serum

Serum The Max là sòng tinh chất chăm da dễ dùng và được yêu thích nhất của Image Skincare. Khi dùng tên da sản phẩm Image The Max Stem Cell Tinh chất nhanh chóng thâm sau biến chuyển các nếp nhăn đồng thời tăng sinh Collagen và Elastin giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn.

Yếu tố nổi bật:

Tế bào gốc từ táo xanh: Axit ursolic trong táo giúp giảm rõ nét hiện trạng chùng cơ, sa nhăn chùng nhão hiệu quả.

10 loại Peptides: Duy trì về căng mướt và đàn hồi của da. Ngăn chặn già hóa tấn công da.

GlycoRepair: Nguyên tố tăng trưởng giúp tăng sinh collagen và tế bào mới giúp làn da được tái sinh.

Phytosomes/ Roxisomes: Bảo bọc da khói tác động xấu từ môi trường, virus và sửa sang DNA tế bào

Công dụng chính:

Từ sau 1 tháng dùng The Max Tinh chất làn da sẽ có những biến chuyển rõ về độ rắn chắc cũng như da mạnh khỏe và rực rỡ hơn rất nhiều.

Ngăn chặngià hóa da, xóa mờrãnh nhăn, vết chân chim, tàn nhang.

Bình phục làn da bị thương tổn, thêm vàokết nối tế bào giúp da trở nên săn chắc, đàn hồi.

Xóa sổ các gốc tự do, đẩy lui sắc tố melanin.

Tăng thêmtiếp nước, biến chuyển độ ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông giúp da ẩm mịn, căng bóng.

Thêm vàodinh dưỡngđẩy mạnhquy trình tạo collagen tự nhiên, kích thíchđổi trao chất tốt hơn dựa vào đó làn da sẽ hấp thudinh dưỡng tốt và trở nên trắng hồng, căng mướt và tràn trềsinh khí.

4. Mặt nạ chống lão hóa The Max Stem Cell Masque

Mặt nạ là bước dưỡng da hết sức quan trọng nếu muốn làn da nhanh chóng trở nên trọn vẹn. The Max Stem Cell Masque là sản phẩm ra đời để dùng cho thị hiếu nuôi nấng và chăm nom kết quả cho làn da yếu gặp tình trạng già hóa.

Yếu tố nổi bật:

Tế bào gốc từ thực vật: Cung ứng chất dinh dưỡng nuôi nấng da từ nằm bên trong giúp ngăn chặn vết nhăn, chùng nhão và làm sáng da.

Vitamin C (dạng ổn định): Giúp da chống đối các nhân tố làm hại phía ngoài và đẩy mạnh sinh sản collagen cho da săn chắc.

Matrixyl: Chất chống già hóa cho da.

Sodium Hyaluronate: Bộ phận dưỡng ẩm cho da.

Công dụng chính:

The Max Stem Cell Masque đem đến rất nhiều công năng thật sự làm thay đổi làn da.

Nuôi nấng, tái hiện lại tế bào da bị hư tổn.

Cung cấpdinh dưỡngnuôi dưỡng da làm giảm vết nhăn, xóa mờgià hóa.

Khơi dậysinh trưởng collagen và elastin cho da săn chắc và đàn hồi tốt hơn.

Ngừadị ứng trên da, tái tạo tế bào mới giúp da láng bóng, rạng rỡ.

5. Kem nâng cơ ngừa chùng nhão Image The Max Contour Gel Crème

Kem chống nhăn Contour Gel của The Max là thành phẩm áp dụng công nghệ peptide giúp chặn lại sự xuất hiện của vết nhăn và năng cơ, phòng ngừa chảy xệ, hồi phục sự tươi tắn của làn da.

Bộ phận nổi bật:

Sodium acetylated hyaluronate: 1 dạng HA sinh được tạo hiệu ứng làm đầy tức thời, từ đó giúp xóa mờ các vết nhăn chóng vánh.

Acetyl tetrapeptide-2: Là peptide độc đáo giúp chống lão hóa da, trẻ hóa da mặt bằng cách biến chuyển màu và kết cấu da.

Tế bào gốc từ hoa diên vĩ và hóa phong lan: Thêm vào sinh khí và thêm thời gian sống cho các tế bào gốc của da, ngăn chặn quá trình lão hóa. Hoa phong lan có tác dụng làm da sáng hiệu quả.

Babassu oil: thành phần thật nhiều độ ẩm và thẩm thấu trên da dễ dàng. Giúp dưỡng ẩm mang lại sự mềm mại, mịn mượt tự nhiên cho da.

Công dụng chính:

Làm đầy nhanh chóng các rãnh nhăn, rãnh nhăn trên da, chống da chảy xệ. Giữ làn da căng mịn tự nhiên.

Giúp khuôn mặt săn chắc trở lại.

Tái tạo tế bào da mới, cung cấp độ ẩm thiết yếu để làn da luôn mịn mượt, mịn màng.

Chống lão hóa da hiệu quả.

6. Serum xóa nếp nhăn Image The Max Wrinkle Smoother

Huyết thanh trẻ hóa da Image the MAX™ wrinkle smoother giúp cải thiện rãnh nhăn vùng lí tí vùng mắt, miệng, trán giúp duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn ăng mịn.

Bộ phận nổi bật:

Acetyl Hexapeptide: 1 dạng peptide đẩy lùi lão hóa ảnh hưởng trực tiếp lên các vết nhăn giúp xóa mờ các đường nếp gấp nhanh chóng.

Chiết xuất từ quả Caesalpinia Spinosa (họ đậu) và Kappaphycus Alvarezii (táo đỏ): Tạo mạng lưới kết nối có công dụngnâng đỡ đa, năng có và làm căng bóng da.

Sweet iris: Hoa diên vĩ giúp làm săn chắc da, hồi phục làn da lỏng lẻo.

Công dụng chính: