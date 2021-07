Sự vượt trội của sữa rửa mặt cấp ẩm Image Vital C Cleanser đến từ đâu?

Posted on

Sữa rửa mặt image vital c cleanser với công thức đặc biệt gắn kết dùng nguồn vitamin C dung lượng cao giúp rửa sạch sâu đồng thời dưỡng sáng da, cấp ẩm hiệu quả, cung cấp dinh dưỡng hồi phục cấu trúc và bề mặt da, cho da căng mịn, khỏe từ bên trong.

Là dòng thành phẩm chăm da cao cấp được áp dụng công nghệ cao tại Mỹ với năng lực thêm vào độ ẩm làm da mềm, loại bỏ da chết khô sần, xỉn màu, giúp da mềm mịn, kích thích sản sinh tế bào da mới cùng lúc bổ sung dưỡng chất như vitamin A, C, E…giúp khôi phục mau chóng làn da thương tổn, mẫn cảm, dị ứng, giúp da dịu mát, mịn mượt tự nhiên.

công dụng chính

Khi bụi bặm và da chết còn trên da thì kem dưỡng của bạn có cấp cao đến đâu cũng không có công năng. Bởi vậy, quy trình dưỡng da trọn vẹn hàng ngày nhất quyết phải có bước rửa sạch da với sữa rửa mặt.

Và một trong nhiều loại sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm, khô da tốt hiện đang có mặt tại Beryl Cosmetics được các tín đồ chăm sóc sắc đẹp chọn chính là image vital c cleanser.

Loại bỏ những bụi bẩn, lớp trang điểm cũng như những sợi dầu nhờn, lượng dầu dư dã trên da một cách kết quả.

Cân đối độ pH, cấp ẩm cho da mềm mại, căng mịn, phòng ngừa hiện trạng khô khan, bong tróc

Giúp lỗ chân lông không bị bít, làn da thông thoáng hơn.

Ngừa mụn hiện ra.

Xoa dịu mát da, tránh những kích ứng trên làn da.

Phục hồi nhanh làn da đang bị thương tổn.

Kích thích làn da sáng hơn và tươi tắn rỡ ràng.

Thông tin về thương hiệu của sản phẩm

Image Skincare là 1 trong những tên dược mỹ phẩm tại Mỹ, được thành lập năm 2003 bởi Janna Ronert. Tất cả các thành phẩm của Image Dưỡng da đều được sản xuất tại Mỹ với chất lượng cao, đã được FDA chứng nhận. Mỹ phẩm Image Skincare vận dụng công nghệ độc quyền Vectorize nên có tính chuyên trị sâu và rất an toàn cho làn da. Những dòng thành phẩm nổi trội nhất của hãng có khả năng kể đến như:

IMAGE MD – tương thích với khô da, da già hóa;

THE MAX – Dòng tế bào gốc;

ILUMA – Dòng sản phẩm trắng ngần da;

ORMEDIC – Dòng thiên nhiên, chuyên dành cho da nhạy cảm;

VITAL C – Dòng thành phẩm điều trị da khô, da nhạy cảm, da bị tổn thương…Với hơn 15 năm di chuyển trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu, Image Dưỡng da đã ngày càng tạo được địa vị kiên cố trong giới mỹ phẩm cao cấp và vô cùng phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các sản phẩm của Image Chăm sóc da đều được sinh sản tại Mỹ với chất lượng tốt, được nghiên cứu kỹ lương bởi các chuyên gia hóa dược và các bác sĩ chuyên khoa trong hệ thống phòng thí nghiệm tân tiến, đạt chuẩn FDA (thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ). Hãng tự hào rằng mình dẫn đầu trong chăm sóc da bằng các thành phẩm “sạch”, công thức hiện đại và hiệu quả tự nhiên. Trước khi đến tay người mua, sản phẩm được các bác sĩ tìm hiểu và thử nghiệm, được các chuyên gia kiểm tra để đảm bảo kết quả và độ an toàn đạt mức tối đa.

Lý do nên sử dụng

Vital C Hydrating Facial Cleanser là một dòng sữa rửa mặt cao cấp của ImageDưỡng da một tên nổi danh tại Mỹ.

Sữa Rửa Mặt Image Vital C Hydrating Facial Cleanser khôi phục da có công năng 3 trong 1: Tẩy trang, làm sạch nhẹ nhõm và thăng bằng độ PH tương tự giữ ẩm, phục hồi da.

Với dạng sữa, không bọt, nhiều bộ phận cấp ẩm giúp cung ứng độ ẩm quan trọng cho da.

Ngoài ra sản phẩm Vital C Image còn kết hợp Vitamin A,C,E giúp hồi phục làn da bị tổn thương nhạy cảm.

Vital C Hydrating Facial Cleanser là dòng sữa rửa mặt cấp cao được vận dụng công nghệ cao tại Mỹ. Với công thức kết hợp sử dụng nguồn Vitamin C – trở thành một giải pháp hỗ trợ dưỡng da đầy đủ.

Lý tưởng cho tất tần tật loại da cần nhiều độ ẩm hơn mà không cần thêm dầu. Sữa rửa mặt Vital C Image xóa bỏ tất tần tật các trang điểm và tạp chất, trong khi bổ trợ các vitamin thiết yếu làm dịu da. Điều này hình thành một cảm giác mượt, mới lạ.

Được tinh chế đầy đủ về mọi mặt từ thiên nhiên quý báu, rất lành. Nhờ đó vừa mang lại công năng ưu việt vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da.

Phù hợp với những loại da nào

Da dễ bị đỏ và mẫn cảm.

Da khô, thiếu nước.

Da bị bỏng nắng.

Da đang bị tổn hao (sau khi bắn laser, lột tẩy,…)

Lưu ý: Hiệu quả của sản phẩm tùy thuộc vào trạng thái và đặc điểm của mỗi người

Thành phần chính của sản phẩm

Để tâm về tính năng rửa sạch, giữ ẩm và bình phục da nhưng các chuyên gia của Image Skincare cũng luôn đảm bảo được sự an toàn cho người dùng. Vì nên, các yếu tố của sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng ẩm khôi phục da Image Chăm sóc da Vital C Hydrating Facial Cleanser luôn đạt được chỉ số an toàn cao nhất của các cơ quan điều tra chất lượng quốc tế, sản phẩm rất lành cho da.

Yếu tố chính: 12%Vitamin C, retinyl palmitate( Vitamin A), Vitamin E, chiết cây bồ hòn..

Chỉ định: Dùng cho da khô, mẫn cảm, da kích ứng sau laser, lột tẩy

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Dùng nước để làm sạch da mặt.

Bước 2: Lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng đôi bàn tay, hòa tan cùng 1 ít nước.

Bước 3: Xoa bóp nhẹ nhõm lên da trong 1 phút, và rửa sạch da với nước mát.

(Chú ý: Ngày sử dụng 2 lần sáng và tối để đạt kết quả tốt nhất).