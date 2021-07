Vì sao mặt nạ image vital c hydrating enzyme masque được mọi người săn đón?

Mặt nạ cấp ẩm, bình phục da hư tổn Image Vital C Hydrating Enzyme Masque gắn kết vitamin C và enzyme từ trái cây, giúp tẩy da chết nhẹ nhàng, cung ứng độ ẩm cấp thiết và làm dịu lập tức làn khô da, nhạy cảm, kích ứng hay bị thương tổn, trả lại làn da khoẻ mạnh.

Mặt nạ cấp ẩm, bình phục da tổn hao Image Vital C Hydrating Enzyme Masque

Mặt nạ giữ ẩm, bình phục da hư hao Image Vital C Hydrating Enzyme Masque chứa công thức cải tiến cùng sự gắn kết các yếu tố tự nhiên như vitamin, C, E và hyaluronic acid, mang lại khả năng giữ ẩm và xoa dịu da kích ứng, sưng viêm kết quả, vượt trội là sau khi điều trị laser hay lột tẩy, giúp da sáng khoẻ, rắn chắc từ sâu nằm bên trong. Mặt khác, bộ phận sản phẩm đã được điều tra về độ an toàn nên không gây ra các dị ứng có hại cho da.

Trong đó, đang để tâm nhất là nồng độ 15% L-ascorbic acid. Lân cận năng lực giảm viêm da, dị ứng da, nó còn khơi dậy sinh sản collagen giúp làm mờ vết nhăn, biến chuyển thâm sẹo, mụn, thay bằng lượng collagen bị mất đi do lão hoá, giúp da sáng tươi, săn chắc, khoẻ mạnh hơn. Đây còn là một chất chống oxy hoá rất tuyệt, bảo bọc da khỏi gốc tự do, bình phục tế bào bị hư hại. Ngoài ra, vitamin C tăng thêm sức mạnh ở cấp tế bào, giúp máu lưu thông đơn giản, cung ứng oxy cho các tế bào thêm hồng hào căng mọng.

Tính năng nổi bật đến từ Image Vital C

Chẳng phải tình cờ Mặt nạ cấp ẩm chống oxy hóa Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque nằm trong Top Best Seller của nhãn hiệu Image Chăm sóc da. So với các mặt nạ thường thấy, Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque đa năng hơn rất nhiều.

Xóa bỏ các tế bào chết trên mặt ngoài da.

Cung cấp các vitamin và chất dinh dưỡng giữ ẩm, bảo vệ da.

Bình phục các tế bào hư hao, giúp da khỏe khoắn và tươi.

Xoa dịu da, giảm trạng thái sưng viêm, dị ứng của da.

Cải biến sắc tố, làm da sáng, mang đến làn da săn chắc, mạnh khỏe.

Giúp da đều màu và giảm thêm nếp nhăn.

Thành phần chính của sản phẩm

Bộ phận chính có trong sản phẩm bao gồm:

15% L-ascorbic acid: Ngoài năng lực giảm viêm, kích ứng da kết quả. Thành phần L-ascorbic acid còn hiện diện nạ giữ ẩm, khôi phục da tổn hao Image Vital C Hydrating Enzyme Masque có chứa 15% L-ascorbic acid, vitamin A, E, hyaluronic acid.

Mặt nạ dưỡng ẩm, hồi phục da tổn hao Image Vital C Hydrating Enzyme Masque

Vitamin C giúp máu lưu thông đơn giản, cung cấp oxy cho các tế bào thêm sáng hồng, căng mướt.

Vitamin C: giúp máu lưu thông tốt hơn và tăng sức khỏe cho tế bào. Phụ trợ cung ứng oxy cho các tế bào thêm sáng hồng, căng mượt.

Vitamin E: công dụng chống oxy hóa cao. Nâng cao độ đàn hồi để giúp vùng mắt trở nên trẻ trung hơn. Xóa hẳn các vết nhăn li ti ở vùng da quanh mắt.s

Hyaluronic acid: có vai trò cung ứng độ ẩm và cải thiện sự đàn hồi cho da.

Các bước sử dụng

Bước 1: Rửa sạch da

Bước làm sạch rất quan trọng nên hãy đầu tư vào sữa rửa mặt nhé. Vì nếu không rửa sạch bụi bặm, tế bào chết, dầu nhờn trên da thì có thoa bao nhiêu dưỡng chất cũng uổng phí. Sữa rửa mặt Vital C có công dụng 3 trong 1: Tẩy trang, làm sạch da, thăng bằng độ pH; Giữ ẩm, tiếp nước; Khôi phục làn da tổn hao, tạo mới tế bào mới.

Sữa rửa mặt Vital C Hydrating Facial Cleanser

Sữa rửa mặt Vital C Hydrating Facial Cleanser là chọn lý tưởng cho khô da, nhạy cảm

Bước 2: Đắp mask

Bổ sung hợp chất dưỡng ẩm chống oxy hóa Hydrating Enzyme Masque khoảng 5 – 30 phút. Sau đó rửa cho sạch mặt để thực hiện các bước chăm sóc da sau. Các bạn cũng đừng quên tẩy tế bào chết từ 2-3 lần/ 1 tuần.

Bước 3: Sử dụng Serum

Gợi ý sản phẩm tinh chất Image Vital C Hydrating Anti-Aging Serum. Loại tinh chất này giúp da đều màu, mịn màng, săn chắc, giảm nếp nhăn, vết chân chim. Đồng thời hình thành lớp màng bảo bọc cho da trước các nguyên nhân có hại.

Image Vital C Hydrating Anti-Aging Tinh chất

Dùng Image Vital C Hydrating Anti-Aging Tinh chất rất đều mỗi đêm sẽ giúp da khỏe đẹp nhìn thấy sau ~ 2 tuần

Bước 4: Khóa ẩm

Sử dụng kem dưỡng ẩm Vital C Hydrating Repair Creme để hoàn tất chu trình chăm da buổi tối. Thành phẩm này không chỉ cấp ẩm cho da căng mịn suốt nhiều tiếng khi bạn đi ngủ. Nó còn làm giảm kích ứng da, mẩn đỏ và hồi phục làn da cực tốt.

Những thắc mắc thường gặp

1/ Sản phẩm hợp dành cho ai?

Nếu bạn mắc phải một trong những hiện trạng da nêu dưới, thì nên mua mặt nạ giữ ẩm chống oxy hóa Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque để chăm sóc da đêm hôm:

Khô da, mất nước, khô ráp, đặc biệt là vào mùa đông khô da cứng, bong.

Da mẫn cảm, nổi đỏ, kích ứng, bị bỏng nắng.

Da mỏng manh do dùng mỹ phẩm lột tẩy, hoặc tổn thương sau chữa trị laser.

Da già hóa.

2/ Sản phẩm có kích ứng da hay là không??

Image Dưỡng da Vital C Hydrating Enzyme Masque là một loại mặt nạ dưỡng da. Dùng nguồn yếu tố tự nhiên gắn kết với Vitamin, C, E và Hyaluronic Acid; không chứa chất có hại cho da. Đảm bảo an toàn khi sử dụng và không gây nên trạng thái kích ứng da. Vậy nên, bạn đầy đủ về mọi mặt có thể an tâm sử dụng sản phẩm này.

Quy cách đóng gói: Tuýp 57g.

Đối tượng sử dụng: phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Cách dùng: Dùng mặt nạ cấp ẩm từ 1 đến 3 lần/tuần.