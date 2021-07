Tất tần tật về sản phẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer tại Việt Nam

Image Vtal C Hydrating Intense Moisturizer giàu chất chống oxy hóa, khơi dậy tái tạo collagen, giúp làn da trở nên săn chắc, tươi tắn hơn. Tăng cường dưỡng ẩm nồng độ cao, hạn chế trạng thái mất nước của da. Trẻ hóa làn da mệt nhọc, tối màu, da rất khô, làm giảm tối đa tác hại của stress, hoàn trả nét đẹp sáng tươi, rạng rỡ hàng ngày. Xoa dịu thương tổn và nuôi dưỡng một làn da khỏe khoắn, ngập tràn năng lượng. Phòng ngừa lão hoá da kết quả.

Đôi nét về sản phẩm Image Vtal C Hydrating Intense Moisturizer

Vitamin C được xem là một trong những chất chống oxy hoá lâu lăm nhất mà con gái khám phá và sử dụng để giữ dung nhan của mình. Đặc biệt nhất hơn khi kết hợp với vitamin E, bộ đôi này càng tăng thêm sức mạnh, bởi vitamin C là một chất chống oxy hoá nên nó sẽ bình phục và tái hiện các vitamin E bị oxy hóa, đồng thời tự tái sinh lại chính bản thân nó. Nói cách khác, sau khi bị các gốc phân tử ăn đần electron của mình và bị oxy hóa sớm, vitamin C tự sản sinh lại chính nó và vitamin E để kéo dài thời khắc chống oxy hóa tới 6 giờ. L-ascorbic acid có thể được xem là nữ hoàng trong từng loại vitamin C vì nó là loại mạnh nhất, tác động sâu tới lớp trung bì của da (cạnh bên retinoids và một số AHAs).

Từ những phát hiện đặc biệt này, các nhà khoa học Image Skincare đã áp dụng acid L-ascorbic cùng với vitamin E và A tạo nên tinh chất thêm vào dưỡng ẩm da Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer giúp trẻ hoá làn da mỏi mệt, xỉn màu và khô, làm giảm nhiều nhất tác hại của stress, đồng thời khơi dậy tái hiện collagen, giữ ẩm, làm giảm nếp nhăn. Không ngừng lại ở đó, tinh chất tăng cường dưỡng ẩm còn giúp hạn chế thiếu nước, chống oxy hoá mạnh, làm rắn chắc da và khỏe mô kết nối, bảo bọc tế bào miễn nhiễm, tế bào da, đem lại làn da trẻ trung, rỡ ràng.

Gần kề đó, Serum tăng cường dưỡng ẩm da Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer còn bổ trợ tinh chất hạt nho cũng chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và C, sẽ ngăn chặn các gốc tự do ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh. Nhất là, chiết hạt nho có chứa hợp chất bao gồm oligomeric proanthocyanidins (OPCs), một chất chống oxy vô cùng mạnh mẽ, gấp 20 lần khi so sánh với vitamin E và 50 lần khi so sánh với vitamin C. Do đó, nó có khả năng bảo vệ làn da khỏi những tác hại của ánh mặt trời, đổi thay sắc tố da thậm chí là ung thư. Chiết xuất từ hạt nho cũng rất tốt cho da bằng cách liên kết với collagen, yếu tố tạo nên cấu trúc da, để duy trì sức khỏe tương tự độ đàn hồi của da.r

Công dụng chính của sản phẩm

Giúp Trẻ hóa làn da mỏi mệt, xỉn màu, da rất khô

Giúp giữ ẩm, làm giảm nếp nhăn

Giúp tiết chế mất nước, chống oxi hóa mạnh, làm săn chắc da và khỏe mô kết nối

Bảo bọc tế bào miễn dịch, tế bào da. Đem đến làn da tươi

Chú ý: Kết quả của thuốc phụ thuộc vào hiện trạng và đặc điểm của mỗi người

Thành phần chất lượng

– L- ascorbic acid (vitamin C bình ổn): Chống oxy hoá mạnh. Giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do và khôi phục hiệu quả tế bào bị hư hỏng. Phụ cận đó, bộ phận L acid còn có tác dụng kích thích sinh sản collagen; giúp cải biến sẹo thâm, mụn, làm mờ rãnh nhăn, kháng khuẩn.

– Vitamin E: có công năng ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Phòng ngừa tương tự làm chậm quy trình lão hóa da. Đồng thời dưỡng ẩm để duy trì làn da trơn mịn một cách tự nhiên nhất.

– Hyaluronic acid: có nhiệm vụ cung cấp độ ẩm và biến chuyển sự đàn hồi cho da.

– Chiết xuất hạt nho: giúp cải biến làn da bằng cách kết nối với collagen; chống oxy hoá cực mạnh (nhờ chứa hợp chất OPCs). Giúp bảo vệ tối ưu làn da trước tác hại của tia nắng thái dương. Bảo vệ những tế bào khỏe khỏi các thương tổn làm ra bởi những tế bào tự do. Duy trì sự đàn hồi và độ khỏe mạnh cho làn da.

– Trà xanh: giữ vai trò bảo bọc da tránh những thương tổn do tia uv gây ra. Giúp kháng khuẩn, làm sạch bụi bặm, cặn bã bám vào chân lông. Đồng thời tương trợ ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Tuy vậy tuỳ vào từng loại thành phẩm hoặc phương pháp, địa điểm giao hàng mà có khả năng phát sinh thêm chi phí khác như phí vận hành, phụ phí hàng cồng kềnh, …..

CHỈ DẪN: Da rất khô, vượt trội hợp vào mùa đông.

CHỈ BẢO SỬ DỤNG: Sau khi rửa mặt sạch và lau khô, lấy một lượng vừa đủ bôi lên da, vỗ nhẹ nhõm khắp mặt cho thành phẩm thấm đều trên da. Dùng 1 lần vào ban đêm.