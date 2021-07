Vì sao kem dưỡng image vital c hydrating repair creme được săn đón đến vậy?

Kem giảm dị ứng, dịu da image vital c hydrating repair creme chứa công thức giàu chất chống oxy hoá và thành phần cấp ẩm giúp làm mềm mại da, chống lại sự thiếu nước do thời tiết khô hanh mùa đông, đẩy mạnh tái tạo tế bào da khoẻ mạnh. Dung lượng vitamin C dồi dào trong sản phẩm này giữ vai trò hiệu quả trong việc giảm ảnh hưởng của gốc tự do và giúp bảo vệ da hữu hiệu chống đối ảnh hưởng của tia tử ngoại từ tia nắng thái dương, giúp làm chậm đi hành trình lão hoá da do ánh nắng. Đối với các nếp nhăn, vitamin C đóng nhiệm vụ quan trọng trong việc thống nhất một loại amino acid trong protein tên là proline vào với chất tạo keo (collagen), và cùng lúc cũng góp thêm phần tạo thành sợi đàn hồi (elastin). Nó còn giúp giảm thâm cho da rất hiệu quả.

Bên cạnh vitamin C, Kem giảm dị ứng, dịu da image vital c hydrating repair creme còn bổ sung thành phần vitamin E với năng lực chống oxy hoá và dưỡng ẩm da rất tuyệt. Nó có năng lực giảm tác hại của tia cực tím lên da, đặc biệt mang đến hiệu quả cao khi kết hợp với vitamin C ở dưới da. Vitamin E còn bảo bọc các sợi collagen và sợi đàn hồi của da, giữ cho da đầy đặn, săn chắc, chống nhăn da, làm da mượt mà, đồng thời giảm sự hình thành sắc tố da, cho da tươi sáng hơn

image vital c hydrating repair creme có thể làm những gì?

Dùng kem Image Vital C Hydrating Repair Creme mỗi tối để cấp ẩm và phục hồi làn da khỏe

Đêm hôm là khoảng thời gian để làn da bình phục lại sau một ngày làm việc áp lực, chịu nhiều tác động từ môi trường, tia uv, ánh sáng từ màn hình máy tính, máy lạnh… Nên việc dùng kem chăm sóc da phục hồi da vào ban đêm rất quan trọng. Với làn khô da, mẫn cảm thì việc dưỡng ẩm phục hồi da càng trọng đại hơn bao giờ hết. Nếu không, làn da rất dễ bị sạm khô, dị ứng, lão hóa sớm.

Hãng dược mỹ phẩm Image Chăm sóc da đã cho tung ra Kem dưỡng khôi phục da Image Vital C Hydrating Repair Creme. Và thành phẩm này đã mau chóng trở thành “cứu tinh” của phụ nữ da nhạy cảm, da khô gặp sự kiện khi chọn thành phẩm chăm sóc da. Cùng nhìn qua những công dụng nổi trội, khiến em kem dưỡng này được nhiều người yêu thích đến vậy nhé!

Dẫn chất Vitamin C nồng độ cao giúp tái cấu trúc tế bào, trẻ hóa, chống già hóa da.

Hàm lượng vitamin C cao giúp da rạng ngỡ sau thời gian ngắn dùng

Tổ hợp ultra-hydrat của ceramides và HA giúp khóa ẩm và xoa dịu da nhạy cảm. Ngăn tình trạng thiếu nước, để giữ làn da luôn mềm mịn, bóng căng.

Làm dịu nơi da bị mẩn đỏ, ngứa hoặc bị kích ứng. Hồi phục vùng da bị thương tổn do phỏng nắng hay sau các liệu trình chuyên trị da.

Tăng độ dày của các lớp biểu bì da, tạo lớp màng bảo vệ và tăng đề kháng cho da khỏe khoắn, chống lại các ảnh hưởng từ môi trường.

Thành phần chính của sản phẩm

Kem giảm kích ứng, xoa dịu da Image Vital C Hydrating Repair Creme chóng vánh chiếm được sự tin cậy của người tiêu dùng bởi được sinh sản theo công nghệ độc quyền của nhãn hàng Image Chăm sóc da. Tập trung chọn lọc những bộ phận tách thiên nhiên dùng cho tốt nhất cho từng nhu cầu của da. Đảm bảo không gây ra bất kể dị ứng nào. An toàn hoàn toàn và hiệu quả dùng cao.

Trong đó phải nhắc đến các bộ phận chính:

Vitamin C: Hàm lượng đến 20%. Thành phần này phát huy nhiều nhất công dụng chống lại quá trình lão hóa. Cùng một lúc tăng cường sức đề kháng cho da, giảm trạng thái giãn mao mạch. Thúc đẩy quy trình sản sinh collagen giúp da luôn tươi trẻ, căng mịn đàn hồi và tràn trề sinh lực.Alchemilla vulgaris: Hoạt chất chữa lành các tổn hại. Tăng khả năng tự vệ của tế bào, bảo bọc da khỏi các nguyên nhân gây hại từ môi trường.

Hyaluronic acid: Có năng lực lưu trữ lượng nước có thể tích gấp 1000 lần. Đây là yếu tố lí tưởng trong việc cung ứng nước, duy trì độ ẩm. Duy trì làn da luôn ẩm mướt, tươi tắn rực rỡ

Hướng dẫn sử dụng

Làn khô da, mẫn cảm khá “kén chọn” thành phẩm dưỡng da. Nếu không da rất dễ kích ứng và già hóa sớm. Bạn nên chọn những thành phẩm lành, thêm vào nhiều hoạt chất dưỡng ẩm và khôi phục da. Cùng tham khảo các bước dưỡng da và thành phẩm “hợp rơ” với da khô mẫn cảm nhé!

Bước 1: Làm sạch da bằng Sữa rửa mặt giữ ẩm làm trắng da Image Vital C Hydrating Facial Cleanser. Ứng dụng công nghệ cao với năng lực giữ ẩm, làm da mềm, tẩy tế bào chết khô sần. Thêm với nhiều vitamin A, C, E làm dịu và bình phục da.

Bước 2: làm ẩm sâu bằng cách sử dụng mặt nạ Vital C Hydrating Enzyme Masque. Chỉ 15 phút, 2 lần hàng tuần, làn da sẽ được cấp nước no đủ, trở nên mềm mướt, giảm dị ứng và rạng rỡ nhìn thấy.

Nếu da bạn cực khô và hay ngủ máy lạnh thì nên đắp 3 lần/ tuần

Bước 3: Thoa serum siêu cấp ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer. Đây là tinh chất tăng cường cấp nước và chất dinh dưỡng, xóa mờ sạm nám và khôi phục da kích ứng, cho da khỏe.

Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer chứa hoạt chất L-ascorbic acid kết nối cùng vitamin E & A làm sáng và khôi phục da

Bước 4: Dùng kem dưỡng Vital C Hydrating Repair Creme để bảo vệ làn da suốt đêm dài và làm dịu, khôi phục da hư tổn ở tầng sâu. Tiểu tiết cách sử dụng kem dưỡng khôi phục da Image Vital C sẽ được chia sẻ bên dưới nhé!

Bước 5: Bổ trợ bước sunscreen Prevention Daily Hydrating Moisturizer SPF30+ vào quy trình dưỡng da ban ngày. Nếu không da sẽ bị phỏng nắng, đen sạm và nhanh lão hóa do thiếu nước dù bạn có siêng dưỡng da đến đâu.

Sản phẩm phù hợp với những ai?

Làn da mẫn cảm.

Da khô mất nước.

Da ửng đỏ, rạn nứt, vảy cá.

Da già hóa, nhăn nheo, kém đàn hồi.

Những ai mong muốn phục hồi làn da khỏe mạnh và tràn trề sức sống.

sản phẩm phù hợp cho người trên 18 tuổi.

Hướng dẫn bảo quản

Bảo quản thành phẩm ở nơi thông thoáng, thông thoáng. Tránh nơi có nhiệt độ cao và tia nắng trực tiếp.

Phản hồi từ khách hàng đã sử dụng

Kết cấu kem mịn và nhiều dinh dưỡng nên dễ tán trên da và chăm sóc da kết quả.

Mùi hương thoải mái.

Không gây nhờn dình và thấm cực kì nhanh.

Bộ phận tự nhiên không gây dị ứng.

Chị Thu (Tp.Hải Phòng): “Chất kem mượt, độ thấm cao, không nặng da và không gây bí da. Da mình rất yếu khi đi nặn mụn, nhưng từ ngày xài mặt nạ mình thấy da mình lành nhanh, khỏe lên rất nhiều. Tiền nào của nấy hihi”

Chị P.T.Hồng (Thừa Thiên Huế): “Cứ mỗi lần đến mùa hanh khô là da mình tróc vảy, đen sạm, mỏi mệt lắm luôn. Đặc biệt là vùng mũi và quanh miệng. Được bà chị giới thiệu nên mình mua kem dưỡng này. Thấy giá đắt nên hơi xót tiền nhưng mà xài xong ko thấy tiếc gì nữa. mới 3 tuần thôi nhưng da mình biến chuyển rõ. Da mịn mướt hơn nhiều, da cứ như được phủ bóng nhìn khỏe và đẹp lắm.”

Chị Phú (Trà Vinh): “Kết cấu đặc vừa đủ, kem thấm nhanh, không nhờn rít. Mình thấy ẩm, thích hợp với người da cực khô, da nhạy cảm vì mình chú ý thành phần dưỡng ẩm nhiều và không parfum í. Mình mua thêm serum và xài vào buổi sáng, ok lắm luôn”