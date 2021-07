Sự thật về sản phẩm dưỡng ẩm IMAGE VITAL C HYDRATING WATER BURST ít người biết

Posted on

Để cải thiện làn da khô nhạy cảm, hãng mỹ phẩm đình đám mỹ Image Dưỡng da đã cho đời Serum cấp nước – khóa ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst. Đây là tinh chất dưỡng ẩm tuyệt, giữ cho làn da mịn mướt suốt 24 giờ, không gây bóng dầu. Vượt trội, nó còn giúp tăng thêm độ đàn hồi, chống già hóa và làm dịu tức thời vùng da bị dị ứng.

Nguồn gốc xuất xứ của cản phẩm Image Vital C Hydrating Water Burst

Image Vital C Hydrating Water Burst dưỡng ẩm và da sáng công nghệ cao là sản phẩm thuộc thương hiệu Image Chăm sóc da, một thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tại Mỹ. VITAL C là dòng sản phẩm điều trị da khô, da mẫn cảm, da bị tổn thương. Cả thảy các sản phẩm của Image Skincare đều được sản xuất tại Mỹ với chất lượng cao, đã được FDA chứng thực.

Tính năng ưu việt của sản phẩm

Huyết thanh Image Vital C Hydrating Water Burst với thành phần chứa nhiều hoạt chất từ thiên nhiên. Cùng lúc mang đến nhiều hiệu ứng trên làn da chỉ sau một thời khắc ngắn dùng:

Cải thiện bề mặt da, bổ sung thêm độ ẩm cho làn da mịn mượt suốt 24 giờ.

Thêm vào hàng loạt chất chống oxy hóa, vitamin, HA và peptide giúp da căng mịn, rực rỡ, khỏe mạnh và trẻ hóa tầng sâu.

Cải biến sắc tố, cho da mịn sáng, tương trợ se nhỏ lỗ chân lông.

Bổ trợ nhiều dinh dưỡng nuôi dưỡng tế bào mô da từ bên trong. Tạo lớp nền khỏe mạnh, giảm thiểu tác động từ môi trường xung quanh.

Giảm bớt đốm nâu, thâm, tàn nhang, chống oxy hóa, xóa mờ vết nhăn.

Thành phẩm còn tạo lớp nền ẩm min, giúp bạn có lớp nền trang điểm đầy đủ hơn.

Thành phần siêu cấp nước

Image Vital C Hydrating Water Burst giữ ẩm và sáng da công nghệ cao là tinh chất dưỡng ẩm tối ưu, làm sáng da, giảm nhạy cảm và chống lão hóa có các thành phần nổi bật như sau:

Water Burst technology: Công nghệ bào chế – Công nghệ nhũ tương tân tiến, một phương thức đóng gói các yếu tố có hoạt tính thẩm thấu sâu nhanh vào da, các giọt nước sau khi hấp thụ vào da sẽ giải phóng dưỡng chất và cung ứng độ ẩm cho da làm làn da được nuôi dưỡng toàn diện.

Hyaluronic acid: Năng lực giữ nước gấp 1000 lần phần tử nước với độ dưỡng ẩm thấm sâu cực cao làm dịu ngay tức khắc làn khô da hoặc tổn thương; Tăng cường độ ẩm cho da và gia cố rào chắn bảo bọc da chống đối tia cực tím, ô nhiễm của môi trường; Cải thiện kết cấu da phục hồi vẻ tươi trẻ cho da, ngăn ngừa và chống lại hành trình lão hóa kết quả.

Magnesium ascorbyl phosphate: Dề hòa tan trong nước, chất dẫn chất bình ổn của vitamin C nuôi tế bào, phụ trợ kết hợp collagen, ngăn chặn sự tạo thành melanin, làm làn da trắng sáng hồng nhuận.

Tocopherol: Hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại quá trình lão hóa làm cho làn da luôn tươi trẻ, khỏe mạnh.

Acetyl hexapeptide 8: Giảm sự có mặt của các nếp nhăn bằng cơ chế ức chế co cơ giúp làn da săn chắc, đàn hồi tự nhiên.

Citrus aurantium dulcis peel oil: Làm khỏe da, tăng cường sức sống mạnh mẽ và sáng da

Gắn kết các hoạt chất dược và bộ phận thiên nhiên an toàn, hiệu quả.

Gợi ý liệu trình

Bước 1: Rửa sạch da với Sữa rửa mặt cấp ẩm dưỡng trắng da Image Vital C Hydrating Facial Cleanser. Đây là dòng sữa rửa mặt cấp cao, chiết xuất 12%Vitamin C, Vitamin A, vitamin E, cây bồ hòn…. Kết cấu dạng kem mềm mại, mang lại 3 công năng chính: rửa sạch da, cân đối độ pH và cấp ẩm sâu.

Sữa rửa mặt Image Vital C mịn màng, không tổn thương da mẫn cảm, không gây khô căng sau khi rửa

Bước 2: Thêm vào giữ ẩm, nghỉ ngơi làn da, giảm dị ứng với mặt nạ VITAL C Hydrating Enzyme Masque. Thêm vào Vitamin C, Hyaluronic Acid (HA) và enzyme trái cây, khôi phục làn da khô căng, mẫn cảm tức tốc.

Đắp mask trong ~15 phút rồi rửa lại với nước trước lúc tiến hành bước dưỡng kế tiếp

Bước 3: Dùng serum cấp ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst cho da khô mất nước theo hướng dẫn nêu ở phần dưới.

Bước 4: Bảo bọc da vùng mắt với kem phục hồi và trị quầng thâm Vital C Hydrating Recovery Gel. Da vùng mắt sẽ nhanh lão hóa hơn vì vùng mắt mỏng. Kể từ tuổi 25 bạn nên tập thói quen dưỡng da vùng mắt. Kem dưỡng mắt Vital C giúp biến chuyển quầng thâm, bọng mắt, mờ nếp nhăn và cho đôi mắt rạng ngời đầy sức sống.

Nên xoa kem dưỡng mắt cả sáng và tối, che đậy cẩn thận bằng cách mang kính hoặc đội mũ rộng vành

Bước 5: sử dụng Vital C Hydrating Repair Creme. Trong kem cấp ẩm bổ sung nhiều hoạt chất dưỡng da, giúp làn da không bị khô suốt cả ngày. Cũng như làm tốt trách nhiệm khôi phục da, da sẽ mạnh khỏe hơn và ít bị tác động vào tác động nằm ngoài môi trường.

Bước 6: Xoa kem chống nắng dành cho da khô Prevention Daily Hydrating Moisturizer SPF30+. Trong các sản phẩm Image Vital C chứa hàm lượng C cao, không chỉ có vậy da khô nếu không che nắng sẽ cực kì nhanh bị già hóa, sạm, tróc. Do đó, bạn hoàn toàn không được lười bôi kem tránh nắng nhé!

Đối tượng tương thích

Serum dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst thích hợp với mọi loại da, nhất là những trường hợp:

Khô da ráp, bong, thiếu nước. Đặc biệt là vào mùa đông, hay ngồi máy lạnh đều đặn.

Da mẫn cảm, dễ bị kích ứng, ửng đỏ do dùng mỹ phẩm kém chất lượng. Hoặc dị ứng do tia nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm.

Da mỏng manh, thương tổn sau hành trình điều trị thẩm mỹ (laser, peel da, lăn kim).

Da già hóa, kém săn chắc, mất độ đàn hồi tự nhiên.

Da nhờn bị thiếu nước khiến da mọc mụn, lỗ chân lông to.

Sản phẩm có thể sử dụng cho cả nam và nữ, phụ nữ có thai.

Tương thích với mọi kiểu da kể cả da mẫn cảm

Hướng dẫn sử dụng

Dùng Serum cấp ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst cho khô da thiếu nước đúng cách sẽ nâng hiệu quả gấp nhiều lần, chóng vánh hơn. Sau khi rửa sạch da bằng sữa rửa mặt dành cho da khô, bạn hãy bóp nhẹ tuýp serum và lấy lượng vừa đủ. Sau đó xoa bóp nhẹ nhàng để kích hoạt các dinh dưỡng thấm sâu vào nằm bên trong làn da. Mỗi ngày dùng 2 lần sáng và tối.

Ngoài ra, trong quá trình dùng, bạn nên lưu ý thêm:

Vào buổi sáng nên thoa thêm kem chống nắng Image Prevention để bảo vệ da, tránh tia cực tím.

Kết hợp thêm các sản phẩm khác của Image Vital C để da đẹp hơn.

Một vài trường hợp có khả năng bị sưng, nổi đỏ, sưng, ngứa hay các kích thích khác, bạn nên ngưng vài ngày rồi sử dụng lại. Có thể do da chưa quen với việc dùng serum tách vitamin C, đây là điều đầy đủ về mọi mặt bình thường.

Không dùng thành phẩm ở vùng da bị viêm, vết thương hở.

Tránh dùng lên vùng da mắt, miệng.

Hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào tình trạng thể trạng mỗi người.

Lưu ý bảo quản

Đậy nắp sau khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Không bảo quản nơi có nhiệt độ cao hoặc có ánh sáng chiếu trực tiếp.

Image Vital C Hydrating Water Burst cấp ẩm và sáng da công nghệ cao là sản phẩm nhận được những kiểm duyệt khắt khe nhất của các chuyên gia đầu ngành. Sản phẩm tuân thủ các qui định về sản xuất và quản lý chất lượng dược mỹ phẩm tại Hoa Kỳ. Sản phẩm luôn hướng đến mục đích chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

HealthyGoods là nhà phân phối sản phẩm uy tín, tất cả các sản phẩm phân phối của HealthyGoods đều là sản phẩm có nguồn cội nguồn gốc rất rõ, có dán tem chống hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng và luôn được các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ càng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. HealthyGoods sẽ cung ứng các thành phẩm cao cấp đảm bảo chất lượng cho Quý khách hàng và mong rằng Quý khách hàng sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho mình

Nhận xét từ người sử dụng

Serum cấp ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst cho khô da thiếu nước đã thu được nhiều xem xét hăng hái từ các Beauty Blogger và quý khách. Hầu hết đều cảm nhận làn da cải biến sau vài tuần dùng, có khả năng thấy rõ bằng mắt thường.

Sản phẩm được thiết kế bắt mắt, dạng ống tuýp nhựa mềm dẻo PP nhỏ gọn, dể lấy, có nắp đậy an toàn.

Huyết thanh đậm đặc, không quá lỏng, thấm nhanh vào da, không bết rít.

Cấp ẩm vừa đủ trong nhiều giờ liền, không gây bí bách lỗ chân lông.

Làn da biến chuyển rõ ràng sau khoảng 2 tuần dùng. Da mịn mướt, mát da, không gây kích ứng dù da vượt trội mẫn cảm.

Hàm lượng vitamin C cao, giàu chất dinh dưỡng giúp nâng tone và bóng căng da sau một thời khắc dùng.