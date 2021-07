Posted on

Cái tên Image Chăm sóc da có khả năng còn khá lạ với nhiều phụ nữ ở đây. Nhưng thật ra, dòng thương hiệu chăm sóc da này khá nổi tiếng tại Mỹ, nguyên do mà chị em chưa biết đến là vì:

Mỹ phẩm Image Dưỡng da có thực sự tốt không?

Thứ nhất, hãng này khá kín tiếng trong truyền thông, quảng cáo, không hề PR rần rộ.

Thứ hai, các thành phẩm của Image có giá khá cao, dựa vào đó sản phẩm này chưa được phân phối rộng rãi ở đây.

Image Dưỡng da là tên có nguồn gốc ở Mỹ được sáng lập năm 2003 bởi chuyên gia trong ngành da liễu Janna M. Ronert. Dựa vào đó, bạn có thể thấy, các sản phẩm của hãng này chỉ tập kết vào coi sóc, điều trị cho da.

Dù không hề PR rần rộ, bao bì vô cùng tối giản, không có nét đặc điểm nhưng lại được nhiều người sử dụng trên toàn thế giới tin dùng, chọn lựa. Đến nay, hãng đã hiện diện hơn 50 đất nước trên toàn cầu.

Thứ ba: Đem lại hiệu quả cao, an toàn cho da. Người ta thường cứ chạy đua theo những lời quảng cáo kết quả nhanh, giá rẻ mà không biết rằng càng nhanh càng rẻ bao nhiêu thì bộ phận tẩy trắng cao bấy nhiêu. Muốn đẹp mà an toàn thì cần phải có thời gian để da đón nhận và cải thiện dần dần. Image chăm sóc da được tạo từ phương thức độc quyền mà các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng từ thành phần tự nhiên, hiệu quả đem đến tuyệt vời trong thời khắc tầm 1 tháng để thấy sự thay đổi hăng hái của da.

Nhiều người cứ tính toán so đo ngân sách mình bỏ ra, chỉ chạy đua theo những lời quảng cáo vô căn cứ, sản phẩm không nguồn gốc mà không biết thực hư chất lượng, kết quả đem lại của thành phẩm thế nào, có xứng đáng đồng tiền bỏ ra hay không?

Thứ 4: Yếu tố tế bào gốc độc đáo

Image Skincare là mỹ phẩm an toàn cho mọi làn da và có tác động dưỡng nuôi, săn sóc, chăm sóc sắc đẹp hiệu quả. Bộ phận bào chế chính yếu là chiết từ thiên nhiên, lành và không gây kích ứng da.

Image Skincare cũng là đơn vị đàu tiên dẫn đầu trong quá trình bài trừ Paraben (chất bảo quản hóa học gây hại cho da).

Để có được nguồn nguyên vật liệu rất tốt, các chuyên gia đã dày công nghiên cứu, thí nghiệm và điều tra gắt gao ở khâu nhập khẩu. Vậy nên khi dùng thành phẩm của tên này, bạn có khả năng đầy đủ về mọi mặt yên tâm về chất lượng.

Thứ 5: Công nghệ chế biến Vectorize Technology™ độc tôn

Sau nhiều năm ra đời và phát tiến Image Skincare đã không ngưng cải tiến về công nghệ kỹ thuật để giúp thành phẩm giữ được dưỡng chất, không dừng fragrance, tạo màu, không có chất tẩy hay cồn gây hại cho da.

Image Chăm sóc da sở hữu công nghệ Vectorize Technology™ duy nhất. Đây cũng là thành công vang lừng mà hàng ngũ này làm được trong việc tìm ra hướng đi mới để sinh sản sản phẩm. Vectorize Technology™ là dụng cụ để tìm kiến các bộ phận thực vật sáng dạ, có chứa nhiều hoạt chất mạnh có thể ảnh hưởng vào sâu trong tế bào da.

Cho đến nay, Image Dưỡng da đã sở hữu hơn 100 hoạt chất từ tế bào gốc thực vật và nhiều peptide có cội nguồn đầy đủ về mọi mặt từ thiên nhiên.

Thương hiệu này cũng có riêng một hàng ngũ chuyên gia, các dược sĩ, bác sĩ về da liệu và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất USA, đạt đủ quy chuẩn từ FDA.

Điểm dị biệt của Image Skincare

Được chuyên trị riêng theo vấn đề da: Điều này có nghĩa, bạn sẽ được chăm chút và điều trị chuyên sâu theo đúng cấp độ của da liễu như chữa mụn cho da nhờn, chống già hóa, dưỡng nuôi, phục hồi, chăm sóc da căn bản.

Thành phẩm an toàn cho da: Không có bất cứ hương liệu, tạo màu được thêm vào, không chất chứa tẩy, paraben, cồn có hại cho làn da. Thành phần được tách lấy từ tự nhiên, lành tính, mang tính đặc trị cao. Nhờ đó có khả năng giúp chữa trị kết quả cho da nhưng vẫn an toàn cho da.

Đem đến kết quả thực sự: Có mức giá mắc tiền, chất lượng hiển nhiên cũng đi kèm với giá tiền. Nhờ được ứng dụng phương thức duy nhất, cùng yếu tố đậm đặc, những thành phẩm của Image Dưỡng da đều đem lại thành quả tích cực, cải biến nhanh chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Các bộ thành phẩm của Image Skincare dùng cho tuýp da nào?

Image Chăm sóc da có rất nhiều bộ sản phẩm khác nhau. Nổi danh nhất có Vital C, Ormedic, Clear Cell,… Sau đây, VietSkin sẽ tổng hợp lại tin tức của từng bộ sản phẩm với từng kiểu da phù hợp.

3.1. Hồi phục da tổn hao Vital C

Vital C là bộ sản phẩm mang thiên hướng chuyên trị, xử lý các sự kiện về da như mụn, thâm, nám, sẹo, da già hóa. Nhất là là làn da bị hư tổn vừa và nhẹ trong quy trình chữa trị thẩm mỹ như peel hoặc laser. Hoặc da bị hư tổn do nhiễm hóa chất, kích ứng với hóa chất. Vital C sẽ giảm bớt dị ứng, xoa dịu da và hồi phục da tận cùng hữu hiệu.

Với thành phần chính là vitamin C, thêm vào thêm nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin A và E, bộ mỹ phẩm Image Dưỡng da Vital C sẽ khơi dậy tạo mới tế bào da, xóa bỏ lớp da cũ xù xì, yếu ớt để thay thế lớp da mới khỏe, mềm mịn và tươi hơn. Vượt trội, bộ Vital C cũng có công dụng dưỡng trắng rất tốt.

3.2. Chuyên trị mụn Clear Cell

Trị mụn là tình trạng khá khó giải, không chỉ với phụ nữ mà cả đàn ông, đặc biệt là những ai đã qua tuổi dậy thì mà vẫn không khỏi được mụn viêm, mụn mủ lớn khắp mặt. Thế nhưng, đó không còn là nỗi khó nhọc nữa nếu bạn sử dụng bộ Clear Cell của Image Skincare. Đây là dòng thành phẩm chuyên chuyên trị mụn sưng, mụn viêm, mụn mủ và mụn chìm.

Mọi sản phẩm có trong bộ Clear Cell đều chứa Granactive, một hợp chất chống khuẩn cực mạnh, xóa sổ mọi ổ viêm do virus mụn làm ra. Chỉ sau vài tuần dùng, làn da sẽ không còn báo hiệu của mụn sưng viêm, mụn chìm nữa. Đặc biệt nhất là làn da nhờn, bóng nhờn, thường xuyên bị bí tắc lỗ chân lông thì càng nên dùng bộ Clear Cell.

3.3. Chống lão hóa cho da mẫn cảm Ormedic

Người có làn da mẫn cảm, nhất là là đàn bà mang bầu, cho con bú bị già hóa da, lên nám tàn nhang hoặc các bạn ở lứa tuổi teen bị lão hóa sớm khá khó chọn được mỹ phẩm cho mình. Vậy thì dòng Ormedic hoàn toàn từ thiên nhiên hữu cơ, chỉ chứa yếu tố thực vật trong sạch, chính là sự chọn lý tưởng.

Các hoạt chất từ thiên nhiên không biến chuyển gen, không nuôi trồng trong ô nhiễm môi trường, không dùng thuốc hay bất kể hóa chất nào,.. Đảm bảo an toàn và hiền lành khi thoa lên da. Vì vậy, đây là bộ sản phẩm hợp với làn da mẫn cảm, dễ bị kích ứng.

3.4. Chống già hóa cho da khô The Max

Nếu như bạn đã bước sang độ tuổi 30, và đang muốn tìm một bộ sản phẩm trẻ hóa siêu đỉnh thì hết sức quan trọng Image The Max. Với các chất dinh dưỡng tự nhiên, kết hợp cùng yếu tố HA, giúp giữ ẩm nổi bật, nuôi nấng da từ sâu nằm bên trong. Nhờ thế, làn da được tái tạo nhanh chóng, lấy lại độ rắn chắc, mềm mại như ý.

Bộ thành phẩm The Max có chứa phức hợp Polypeptide, Argireline NP, Kernal yến mạch và Protein gạo thủy phân. Các yếu tố này đều có công năng tạo mới tế bào da, khơi dậy tăng sinh collagen, giảm viêm, làm dịu da và giảm các rãnh nhăn 1 cách hiệu quả.

3.5. Chữa nám Iluma

Iluma cũng là một trong những bộ mỹ phẩm “đắt khách” nhất của Image Skincare. Hợp nhất những sản phẩm riêng biệt trong chuyên trị nám, xử lý được cả các vấn đề như da già hóa, xỉn màu, nhiều vết thâm, nhiều vết chân chim. Chính vì mang nhiều công năng như này mà Iluma luôn được chào đón bởi cộng đồng yêu chăm sóc da.

Hiển nhiên, công dụng chính của bộ mỹ phẩm này vẫn là chữa trị nám. Với các yếu tố dưỡng trắng, thấm sâu, kết hợp với công nghệ riêng biệt giúp phát huy công dụng cao nhất đến 48 giờ. Đây chuẩn xác là bộ sản phẩm làm trắng, trị nám đỉnh nhất của Image Skincare.

3.6. Chống già hóa , dưỡng trắng Ageless

Một bộ thành phẩm nữa trong các dòng chống già hóa của Image Skincare là Ageless. Bộ thành phẩm này dị biệt ở chỗ, ngoài công dụng ngừa già hóa ra còn có các yếu tố giúp dưỡng sáng cực tốt. Các hoạt chất thẩm thấu sâu, hồi phục những tổn thương trong cơ cấu da, giúp cho làn da trở nên căng mướt, mềm mịn và tái sinh quay lại.

Các thành phẩm đều chứa Acid Clycolic và các tách lấy của thực vật như rễ cây cam thảo, cây khuynh diệp. Nhờ thế mà thêm vào thêm công năng làm trắng hiệu quả. Bộ thành phẩm này cực kì tương thích với những ai có làn xỉn màu da, nhiều nếp nhăn, trông thiếu sinh khí.