Tất tần tật về các dòng sản phẩm Vital C Image Serum tại Hồ Chí Minh

Vital C Image Serum là giải pháp tối ưu để bổ sung độ ẩm làm mềm mướt da, cùng lúc cung ứng dưỡng chất ngừa khô da, mất nước, nuôi dưỡng làn da căng mượt, sáng màu tự nhiên, trẻ khỏe, bình phục hư hao bề mặt và cấu trúc da.

Tại sao nên dùng Vital C Image Serum

Da mất nước dễ khô, nhanh lão hóa và ngả màu. Với tinh chất giữ ẩm Image Skincare Vital C Hydrating Anti-Aging Serum được sản xuất theo công thứ nổi trội không chỉ giúp cung cấp nước nhanh chóng cho da mà còn hình thành lớp màng bảo vệ nước bay hơi, do đó biến chuyển mặt ngoài và kiến trúc da, cho làn da mềm mại ngay tức khắc, căng mịn và sáng mượt.

Sản phẩm còn bổ sung vitamin C và nhiều yếu tố dưỡng chất tự nhiên khác như vitamin E, Hyaluronic Acid, huyết thanh trà xanh…giúp da sáng màu, rực rỡ, khơi dậy tăng thêm độ đàn hồi cho da rắn chắc, làm chậm lão hóa, tiết chế sự xuất hiện của vết nhăn, vết nhăn và chân chim.

Công năng sản phẩm: Tinh chất cấp ẩm và phục hồi da Image Chăm sóc da Hydrating Anti-Aging giúp cung ứng ẩm, làm mềm mượt da, cải biến cấu trúc, phục hồi da hư tổn, cho da căng mượt, rực rỡ.

Hướng dẫn loại da: Dành cho khô da, quá khô, da nhạy cảm, đỏ sưng, da bị hư hao, dị ứng sau peel, laser…

Thành phần chính của sản phẩm Vital C Image Serum

Tinh chất cấp ẩm Image Skincare Vital C Hydrating Anti-Aging Tinh chất không chỉ đem đến tính năng giữ ẩm tuyệt vời mà còn có yếu tố rất an toàn cho làn da được các cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm chứng.

Thành phần thành phẩm: 15% Vitamin C, chuỗi peptide, Vitamin A, E, acid Hyaluronic, chiết xuấ hạt nho, trà xanh.

Vitamin C: Chống oxy hóa trên bề mặt, giúp hồi phục da hư tổn, có khả năng do mụn hoặc do môi trường. Vitamin C được nhắc nhiều đến trong việc chữa trị vết thâm nám, và làm đồng đều màu da.Tái hiện sợi collagen và elastin, từ đó giúp giảm nếp nhăn và tăng năng lực chống lão hóa cho da. Khơi dậy quy trình tẩy da chết, từ đó các vết nám thâm cũng được biến chuyển rõ ràng.

Vitamin E: Ổn định các màng sinh học, tái hiện và bình phục các tế bào da bị hư hao, rửa sạch và giảm viêm kết quả. Giữ ẩm cho làn da. Giảm vết nám và cải thiện sắc tố da.

Vitamin A: Đẩy mạnh quy trình tái tạo tế bào, tạo nền móng vững bền cho da ngoài ra còn có tác dụng như một loại thuốc tự nhiên trị mụn trứng cá cho da, chóng vánh giảm nếp nhăn, căng mịn và căng bóng.

Ngoài ra, sản phẩm này còn bổ sung Vitamin C và các yếu tố dưỡng chất tự nhiên khác như Hyaluronic Acid, tinh chất trà xanh… giúp cải biến sắc tố da cho da rực rỡ và góp phần thêm vào độ đàn hồi cho da rắn chắc, làm chậm hành trình lão hóa, hạn chế sự hiện diện của các rãnh nhăn,…

Với yếu tố lành tính, an toàn cho làn da, sản phẩm hợp với cả nhiều loại da mỏng yếu, mẫn cảm giúp khôi phục và cho làn da chắc khỏe ngay từ nằm bên trong.

Hướng dẫn cho loại da: Dành cho nhiều loại khô da hay quá khô; da mẫn cảm; da bị sưng viêm, tấy đỏ, da hư tổn, da yếu ớt sau điều giúp giảm laser hay lột tẩy.

Công năng chính của tinh chất dưỡng ẩm Image Chăm sóc da Vital C Image Serum

Nhờ sự kết nối của các thành phần tiên tiến trên cũng với công thức làm đẹp hiện đại, Image Chăm sóc da Vital C Hydrating Anti-Aging Serum đã trở thành sự chọn hàng đầu của nhiều cô gái đàn bà ở nhiều quốc gia khác nhau bởi sản phẩm này đem đến nhưng công năng với hiệu quả lâu dài sau:

Giữ ẩm cho da mềm mại

Ngăn ngừa già hóa, xóa mờ những nếp nhăn sâu, loại bỏ các đốm nâu trên mặt ngoài da

Biến chuyển độ đàn hồi của da, giúp da rắn chắc

Làm sáng da

Khôi phục làn da bị hư tổn, dị ứng

Hướng dẫn sử dụng

Rửa mặt sạch và lau khô nhẹ tênh

Lấy một lượng vừa đủ rồi bôi lên da, vỗ nhẹ cho các dưỡng chất thẩm thấu vào phía trong da

Dùng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ

Để ý: Lần đầu dùng có khả năng gây cảm nhận châm chích và nóng nhẹ do công dụng của Vitamin C nhưng sử dụng sau một tuần da sẽ quay lại cảm thấy bình thường

Mua serum cấp ẩm Image Chăm sóc da Vital C Hydrating Anti-Aging Serum ở đâu?

Mỹ phẩm Hana là đại lý phân phối chính thống dòng thành phẩm của Image Skincare. Các sản phẩm của Mỹ phẩm Hana đem đến cho người tiêu dùng đều được cam đoan chính hãng và đúng giá công bố nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng.